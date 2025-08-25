Logo strona główna
Świat

Putin "wpakował się w problem pięć razy większy niż w Czeczenii"

Władimir Putin, Kreml, Rosja, prezydent
Putin opuszcza Alaskę po spotkaniu z Trumpem
Źródło: Reuters
Władimir Putin ma obecnie powody, by negocjować zakończenie wojny przeciwko Ukrainie - powiedział włoskiemu dziennikowi "Corriere della Sera" znany krytyk Kremla Michaił Chodorkowski. Stwierdził, że w Rosji narastają problemy gospodarcze i trudności z rekrutacją na front.
Kluczowe fakty:
  • Michaił Chodorkowski mieszka poza granicami Rosji i jest jednym z najbardziej znanych krytyków Kremla.
  • W rozmowie z "Corriere della Sera" stwierdził, że okupowane tereny w Ukrainie mogą być problemem dla Władimira Putina.
  • Według Chodorkowskiego Putin może kontynuować wojnę jeszcze przez jakiś czas, ale sytuacja jest dla niego coraz trudniejsza.

Michaił Chodorkowski to były szef koncernu naftowego Jukos. Został aresztowany w 2003 roku, gdy popadł w konflikt z Kremlem, oskarżył otoczenie Władimira Putina o korupcję i zaczął wspierać finansowo opozycję. Dwa lata później został skazany na blisko 11 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za domniemane przestępstwa gospodarcze. Nie przyznał się do zarzuconych mu czynów i twierdził, że jego aresztowanie i proces były karą za ambicje polityczne.

W 2013 roku Chodorkowski został ułaskawiony przez Putina i wyjechał za granicę. Po inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku współtworzył wraz z innymi znanymi opozycjonistami Komitet Antywojenny Rosji.

Michaił Chodorkowski
Michaił Chodorkowski
Źródło: Shutterstock

Chodorkowski: Putin ma powody, by negocjować "na serio"

W opublikowanym w poniedziałek wywiadzie z włoską gazetą "Corriere della Sera" Chodorkowski powiedział, że "Putin ma ważne powody, by negocjować (w sprawie Ukrainy - red.) na serio". - W Rosji narastają problemy gospodarcze i (problemy) z rekrutacją. Poza tym okupowane terytoria w Ukrainie okazują się następnym problemem i wymagają ogromnych kosztów - zaznaczył krytyk Kremla.

Według oceny Chodorkowskiego na odbudowę tych terytoriów potrzeba co najmniej 200-300 miliardów dolarów.

- Poza tym jest kwestia ludności: na okupowanych ziemiach Ukrainy pozostało 3,5 miliona osób, a 2,5 miliona przeniosło się do Rosji. Wiele z nich to ludzie starsi czy z niepełnosprawnościami, którzy nie pracują i potrzebują pomocy. To sześć milionów mieszkańców, którzy nie są przyzwyczajeni do życia pod autorytarnym reżimem - wyjaśniał.

Kiedy putinowski reżim się załamie? Chodorkowski: gdyby poniósł klęskę w tej wojnie, to już by to nastąpiło
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kiedy putinowski reżim się załamie? Chodorkowski: gdyby poniósł klęskę w tej wojnie, to już by to nastąpiło

Pytany, czy na ziemiach okupowanych w Ukrainie może dojść do aktów oporu, odparł: - Nie sądzę, by mogło dojść do podziemnej walki partyzanckiej, ale ci ludzie są przyzwyczajeni do walki o swoje prawa gospodarcze.

- Donbas jest oddalony od Moskwy o osiemset kilometrów. W latach 90. rosyjscy górnicy maszerowali na stolicę Rosji i protestowali, uderzając hełmami o ogrodzenie siedziby rządu. Rosjanie odzwyczaili się od takich zachowań, ale Ukraińcy nie - oznajmił.

W ocenie rosyjskiego dysydenta "Putin wpakował się w problem pięć razy większy niż w Czeczenii".

Władimir Putin przed konferencją prasową z Donaldem Trumpem na Alasce. Zdjęcie z 15 sierpnia 
Władimir Putin przed konferencją prasową z Donaldem Trumpem na Alasce. Zdjęcie z 15 sierpnia 
Źródło: BOB STRONG/PAP

Relacje Putina z Trumpem

Odnosząc się do relacji Putina z prezydentem USA Donaldem Trumpem, Chodorowski ocenił, że rosyjski przywódca "rozumie, że Trump jest najlepszym amerykańskim prezydentem, jaki mógł mu się trafić". - Nigdy (Putinowi - red.) nie będzie lepiej niż teraz. To jest moment, w którym może zachować wszystko, co zdobył, i niemal w całości odzyskać międzynarodowe uznanie. Przed Trumpem było to niemożliwe i po nim też nie będzie - zaznaczył rozmówca włoskiego dziennika.

Na pytanie, czy tolerancja Trumpa może sprawić, że Putin stanie się bardziej agresywny, krytyk Kremla odpowiedział: - Trumpowi Putin się podoba, bo jest silnym mężczyzną; chciałby być taki, jak on, gdyby mógł. Ale Putin jest też osobą ostrożną, przezorną. Boi się, że przez pomyłkę nadepnie na jakąś czerwoną linię amerykańskiego przywódcy.

- Ekipie Trumpa tłumaczę, że nie można rozmawiać z Putinem jak dobry policjant. Putin ma umysł przestępczy, trzeba mu pokazać, że jest się silniejszym od niego. Tymczasem w Rosji szerzy się przekonanie, że USA nie mają więcej broni albo chcą ją zachować (dla siebie) na ewentualną wojnę z Chinami - powiedział Chodorkowski.

"Konsekwencje wizerunkowe". Analitycy o Putinie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Konsekwencje wizerunkowe". Analitycy o Putinie

Wyraził opinię, że jeśli Trump i jego ludzie wywołają w Putinie wrażenie, iż nie są już w stanie przeciwdziałać Rosji, konsekwencje mogą być poważne.

"Tylko 30 procent naprawdę popiera wojnę"

Według Chodorkowskiego 15-20 procent Rosjan jest przeciwnych wojnie z Ukrainą, co drugi Rosjanin jest w tej sprawie obojętny, ale boi się ewentualnej porażki Rosji.

- Tylko 30 procent ludzi naprawdę popiera wojnę, zwłaszcza osoby starsze, które nie muszą walczyć. To są wyborcy Putina - ocenił. Zaznaczył przy tym, że za sprawą kontrataków ukraińskich wojna zaczyna być widoczna na ulicach Rosji. - Lotniska w europejskiej części Rosji są praktycznie zamknięte, a ataki dronów na rafinerie powodują niedobory paliwa. Spada także liczba ochotników do walki na froncie - stwierdził.

Trump "zrozumiał, że Rosja nie chce pokoju"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump "zrozumiał, że Rosja nie chce pokoju"

Zdaniem Chodorkowskiego, Putin może kontynuować wojnę jeszcze przez jakiś czas, ale sytuacja jest dla niego coraz trudniejsza.

Pytanie o lojalność elity

Zapytany, czy rosyjska elita zachowuje lojalność wobec przywódcy Rosji, krytyk Kremla powiedział, że "generalnie Putin przegrał wojnę".

- Przegrał wojnę z perspektywy Rosji, nie z własnej. Dla siebie zyskał pięć-sześć kolejnych lat u władzy. Wykorzystał wojnę, by przykryć swoje porażki społeczne, ekonomiczne. Nie zmienił władz w Kijowie, ma w ręku tylko zniszczone terytoria. W końcu stanie się to oczywiste także dla rosyjskich elit - podsumował Michaił Chodorkowski.

OGLĄDAJ: Chodorkowski o następcy Putina: chcąc utrzymać władzę, musi wskazać wroga
pc

Chodorkowski o następcy Putina: chcąc utrzymać władzę, musi wskazać wroga

pc
Autorka/Autor: tas/ads

Źródło: PAP, Corriere della Sera

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica