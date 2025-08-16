Melania Trump napisała list do Władimira Putina. Reuters ujawnia, co w nim było

Dziennikarze zadają pytania Putinowi. Prezydent Rosji nie odpowiada Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Prezydent USA Donald Trump spotkał się w piątek z przywódcą Rosji Władimirem Putinem na Alasce.

W czasie spotkania miał wręczyć Putinowi list od jego żony Melanii Trump.

O tym, co pierwsza dama USA napisała w liście do przywódcy Rosji, poinformował Reuters.

Jak powiadomili informatorzy agencji Reutera, list od amerykańskiej pierwszej damy Melanii Trump został wręczony osobiście Władimirowi Putinowi przez Donalda Trumpa na Alasce. Melania Trump nie uczestniczyła w spotkaniu.

Urzędnicy nie ujawnili całej treści listu. Przekazali jednak, że żona amerykańskiego prezydenta pisała w nim o dzieciach, które zostały porwane z Ukrainy do Rosji w czasie wojny.

Porwania ukraińskich dzieci

Według władz w Kijowie, od lutego 2022 roku, czyli początku pełnowymiarowej agresji, Rosjanie wywieźli z okupowanych terenów Ukrainy około 20 tysięcy dzieci. Na nielegalne deportacje narażone są w szczególności dzieci pozbawione opieki wskutek przymusowego oddzielenia od bliskich lub ich śmierci.

W Rosji osoby te poddawane są rusyfikacji. Zabrania się im mówienia po ukraińsku i indoktrynuje treściami o charakterze propagandowym. Starsze dzieci wysyła się także na szkolenia wojskowe.

Udział w przymusowych przesiedleniach ludności cywilnej z okupowanych terenów Ukrainy był podstawą wystawienia przez Międzynarodowy Trybunał Karny w 2023 roku nakazu aresztowania przywódcy Rosji Władimira Putina.

