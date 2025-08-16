Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Melania Trump napisała list do Władimira Putina. Reuters ujawnia, co w nim było

Melania Trump
Dziennikarze zadają pytania Putinowi. Prezydent Rosji nie odpowiada
Źródło: Reuters
Melania Trump, żona prezydenta USA Donalda Trumpa napisała list do rosyjskiego przywódcy Władimira Putina. Prezydent Trump wręczył go Putinowi osobiście.
Kluczowe fakty:
  • Prezydent USA Donald Trump spotkał się w piątek z przywódcą Rosji Władimirem Putinem na Alasce.
  • W czasie spotkania miał wręczyć Putinowi list od jego żony Melanii Trump.
  • O tym, co pierwsza dama USA napisała w liście do przywódcy Rosji, poinformował Reuters.

Jak powiadomili informatorzy agencji Reutera, list od amerykańskiej pierwszej damy Melanii Trump został wręczony osobiście Władimirowi Putinowi przez Donalda Trumpa na Alasce. Melania Trump nie uczestniczyła w spotkaniu.

Urzędnicy nie ujawnili całej treści listu. Przekazali jednak, że żona amerykańskiego prezydenta pisała w nim o dzieciach, które zostały porwane z Ukrainy do Rosji w czasie wojny.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Melania Trump grozi pozwem na miliard dolarów, wywiad już usunięto

Melania Trump grozi pozwem na miliard dolarów, wywiad już usunięto

Trump rozmawiał z Putinem, a to działo się w Ukrainie

Trump rozmawiał z Putinem, a to działo się w Ukrainie

Porwania ukraińskich dzieci

Według władz w Kijowie, od lutego 2022 roku, czyli początku pełnowymiarowej agresji, Rosjanie wywieźli z okupowanych terenów Ukrainy około 20 tysięcy dzieci. Na nielegalne deportacje narażone są w szczególności dzieci pozbawione opieki wskutek przymusowego oddzielenia od bliskich lub ich śmierci.

Myszka Miki nie żyje…
Dowiedz się więcej:

Myszka Miki nie żyje…

W Rosji osoby te poddawane są rusyfikacji. Zabrania się im mówienia po ukraińsku i indoktrynuje treściami o charakterze propagandowym. Starsze dzieci wysyła się także na szkolenia wojskowe.

Udział w przymusowych przesiedleniach ludności cywilnej z okupowanych terenów Ukrainy był podstawą wystawienia przez Międzynarodowy Trybunał Karny w 2023 roku nakazu aresztowania przywódcy Rosji Władimira Putina.

Dzieci siwe ze stresu
Dowiedz się więcej:

Dzieci siwe ze stresu

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mart/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Brynn Anderson / POOL/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpUSARosjaWładimir PutinUkrainaWojna w UkrainieMelania Trump
Czytaj także:
Wołodymyr Zełenski na miejscu rosyjskiego ataku w rejonie sołomiańskim
Zełenski zabrał głos. Poleci do Waszyngtonu
Świat
Donald Trump
Trump rozmawiał z sojusznikami. Trwa narada europejskich liderów
Świat
Ukraina 16.08
Trump rozmawiał z Putinem, a to działo się w Ukrainie
Świat
imageTitle
Kibice Ruchu Chorzów zagłuszyli Mazurka Dąbrowskiego
EUROSPORT
Czerwony dywan czeka na Putina
Ten jeden moment Ukraińcy zapamiętają na długo
Świat
eurojackpot wyniki losowania loteria
Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce
BIZNES
Powódź w Pakistanie
Ponad 300 ofiar śmiertelnych powodzi
METEO
imageTitle
Reprezentant Polski po debiucie. Solidny występ i prestiżowe zwycięstwo
EUROSPORT
imageTitle
Świątek poznała potencjalne rywalki w finale
EUROSPORT
Policja zatrzymała pięć osób (zdjęcie ilustracyjne)
Uderzył w nich i uciekł. Nie żyje mężczyzna i dwuletnie dziecko
Polska
Huragan Erin na zdjęciu satelitarnym
Huragan Erin przybrał na sile. Przyniesie ulewy i silny wiatr
METEO
Przesiedleni Palestyńczycy gromadzą się, aby otrzymać racje żywnościowe
Tylu Palestyńczyków zginęło, szukając pomocy. Najnowszy raport
Świat
GettyImages-2230272187
Wszyscy myśleli, że już odlecieli, wtedy "wydarzyła się jeszcze jedna rzecz"
Świat
Teneryfa
Spotkanie bez przełomu, skandaliczny transparent, strajki w wakacyjnych rajach
To warto wiedzieć
imageTitle
Kiedy zawody Letniego Grand Prix w Wiśle? Gdzie oglądać?
EUROSPORT
Niebezpieczne upały
Niebezpieczny skwar. W mocy pomarańczowe i żółte alarmy
METEO
Mathieu van der Poel na mecie jednego z etapów Tour de France
Tylko z prawej strony, kolano w górze. Masz kilka sekund, jedziesz dalej
Mariusz Czykier
Max Kidruk, ukraiński pisarz
"Boję się, że gdzieś w Rosji rośnie teraz mały chłopiec..."
Jacek Tacik
Władimir Putin spotkał się z Donaldem Trumpem
Co mówią rosyjscy politycy po rozmowie na Alasce
Świat
Władimir Putin i Donald Trump przed konferencją prasową
"Nie szanował go". Trump po rozmowie z Putinem
Świat
Władimir Putin spotkał się z Donaldem Trumpem na Alasce
Sześć najważniejszych rzeczy ze spotkania Trumpa z Putinem
Świat
16 0205 alaska-0005
Koniec szczytu. Obaj prezydenci wylecieli z Alaski
RELACJA
Parasol, deszcz
Dziś już nie tak upalnie, miejscami może popadać
METEO
Donald Trump
Putin zaskoczył Trumpa
Świat
Konferencja Władimira Putina i Donalda Trumpa
"Nie dotarliśmy do rezultatu, ale mamy bardzo dobrą szansę"
Świat
Protest
Tak przywitali Putina
Świat
Władimir Putin i Donald Trump
"Uderzający" Putin. "Dokładnie taki obraz, jakiego pożądał"
Świat
Władimir Putin i Donald Trump
Wykrzyczane pytania i dziwne gesty Putina
Świat
imageTitle
Wzruszające pożegnanie, potem zwycięstwo Liverpoolu
EUROSPORT
imageTitle
Raków domaga się wykluczenia izraelskiego zespołu z pucharów
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica