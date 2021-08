Rząd Meksyku pozywa czołowych producentów broni w USA

Pozew złożono w federalnym sądzie w Bostonie i dotyczy on m.in. przedsiębiorstw Smith & Wesson, Barrett Firearms, Colt's Manufacturing Company, Glock Inc, Sturm, Ruger & Co. Inc. Pozywający zarzuca firmom, że wiedziały one o praktykach biznesowych, prowadzących do nielegalnego handlu bronią w Meksyku, a w rezultacie do ogromnego rozlewu krwi w tym kraju.