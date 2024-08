"Aresztowanych w związku z podejrzeniem, że należą do antyrządowej partyzantki chłopskiej, sadzano na długiej ławie w meksykańskiej bazie wojskowej nad Pacyfikiem, niedaleko Acapulco. Więźniowie byli przekonani, że to do zdjęcia. Tymczasem każdy dostawał kulę w tył głowy. Martwych ładowano do samolotu. Po krótkim, nocnym locie ich ciała wyrzucano do oceanu" - napisano w raporcie. Meksykańskie "loty śmierci" były stosowane jako sposób pozbywania się przeciwników politycznych, stosowany w Argentynie w latach 60. i 70. ubiegłego stulecia, czyli za rządów junty wojskowej.