Były burmistrz winny udziału w porwaniach mieszkańców miasta. Usłyszał wyrok

Zaginięcie 43 studentów

Zgodnie z obecnie przyjętą wersją wydarzeń, studenci zostali pojmani przez skorumpowanych funkcjonariuszy w drodze do miasta Meksyk, gdzie planowali demonstrować. Następnie mieli zostać przekazani kartelowi narkotykowemu Guerreros Unidos, ale to, co się z nimi stało, jest nadal przedmiotem śledztwa. Jedna z teorii głosi, że członkowie gangu zaatakowali studentów, ponieważ ci nieświadomie podróżowali autobusem, w którym ukryte były narkotyki. Dochodzenie wykazało, że małżonka byłego burmistrza jest spokrewniona z osobami przynależącymi do zorganizowanej grupy przestępczej.