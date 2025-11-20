Logo strona główna
Świat

Ciała serferów znaleziono na dnie studni. Kobieta skazana na 20 lat więzienia

Surferzy zamordowani w Meksyku
Na południe od miasta Ensenada w Meksyku znaleziono trzy ciała
Źródło: Reuters
23-letnia Ari Gisell została skazana na 20 lat więzienia za udział w zabójstwie trzech turystów w Meksyku w zeszłym roku. Prokurator Raúl Gerardo Cobo Montejano stwierdził, że była inicjatorką ataku.

Do brutalnego ataku na braci Jake'a i Calluma Robinsonów z Australii oraz ich amerykańskiego przyjaciela Cartera Rhoada doszło w kwietniu 2024 roku. Mężczyźni zaginęli na wycieczce surfingowej w północnomeksykańskim stanie Baja California. Ich ciała z ranami postrzałowymi głowy znaleziono na dnie głębokiej studni. Zwłoki były w stanie znacznego rozkładu. Krewni byli jednak w stanie je zidentyfikować.

Ari Gisell została skazana na 20 lat więzienia za udział w zabójstwie. Prokurator Raúl Gerardo Cobo Montejano stwierdził, że była inicjatorką ataku. Kobieta przyznała się do winy, która polegała na podżeganiu do zabójstwa. Według relacji z procesu - jak pisze portal BBC - "wyraziła zainteresowanie oponami w samochodzie surferów i poprosiła swojego ówczesnego chłopaka, Jesúsa Gerardo, aby przyniósł jej dobry telefon i dobre opony do jej pickupa".

Oskarżony o porwanie turystów zwierzył się z partnerce. Ta została kluczowym świadkiem w sprawie  
Dowiedz się więcej:

Oskarżony o porwanie turystów zwierzył się z partnerce. Ta została kluczowym świadkiem w sprawie  

Sprawy przeciwko trzem mężczyznom

Jesús Gerardo i dwaj inni, Irineo Francisco i Ángel Jesús, śledzili pojazd do kempingu, gdzie przebywali obcokrajowcy, a następnie ich okradli i zastrzelili. Sprawy przeciwko tym trzem mężczyznom wciąż toczą się w sądzie.

Według meksykańskiej gazety "La Silla Rota", Jesús Gerardo i Irineo Francisco mają powiązania z potężnym kartelem narkotykowym Sinaloa, którym przez wiele lat kierował osławiony baron narkotykowy Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Z powodu tych powiązań obaj mężczyźni są przetrzymywani w El Hongo, więzieniu o zaostrzonym rygorze w Baja California. Ángel Jesús został osadzony w oddzielnym ośrodku w mieście Ensenada.

Jak podaje Australian Broadcasting Corporation (ABC), prokuratorzy nie podejrzewają żadnego związku między morderstwami a zorganizowaną przestępczością.

"Byli młodymi mężczyznami, których pasją było surfowanie". Ich ciała znaleziono w studni
Dowiedz się więcej:

"Byli młodymi mężczyznami, których pasją było surfowanie". Ich ciała znaleziono w studni

Autorka/Autor: az

Źródło: BBC, ABC.net.au

Źródło zdjęcia głównego: Instagram/callum10robinson, instagram.com/callum10robinson

Meksyk Australia Morderstwo
