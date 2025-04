Zdobywają punkty, zabijając rosyjskich żołnierzy. Mogą je wymieniać na broń

Ukraińscy żołnierze w rejonie Pokrowska (03.2025) Źródło: Reuters

20 punktów za uszkodzenie i 40 za zniszczenie czołgu - Ukraina stworzyła system punktowy, który ma zachęcać wojskowych do zabijania jak największej liczby żołnierzy rosyjskich i niszczenie rosyjskiego uzbrojenia - pisze portal Politico. Punkty Ukraińcy mogą wymieniać na broń dla swoich formacji.

Program, nazywany bonusem Armii Dronów, nagradza żołnierzy punktami, jeśli dostarczą nagrania udowadniające, że ich dron trafił w rosyjski cel. Ta inicjatywa zostanie wkrótce skoordynowana z internetową platformą Brave 1 Market. Ukraińscy żołnierze będą mogli wymienić tam punkty na nowe uzbrojenie i sprzęt wojskowy dla swojej formacji - poinformowało Politico.

- Brave 1 Market będzie jak Amazon dla wojska. Umożliwi jednostkom bezpośredni zakup technologii, których potrzebują na froncie - wyjaśnił przed kilkoma dniami Mychajło Fedorow, wicepremier Ukrainy i minister ds. transformacji cyfrowej.

Program przypisuje punkty za każdy rodzaj akcji: pięć punktów za zniszczenie moździerza, 20 punktów za uszkodzenie i 40 za zniszczenie czołgu; do 50 punktów za zniszczenie mobilnego systemu rakietowego, w zależności od jego kalibru i sześć punktów za zabicie wrogiego żołnierza.

Ukraińscy wojskowi będą mogli wymienić punkty na m.in. drona Wampir, kosztującego 43 punkty. Fedorow przywołał przykład formacji, która zaledwie w ciągu miesiąca zebrała ponad 16 tysięcy punktów (chodzi o jednostkę dronów "Ptaki Madziara" - red.), co wystarczyło na zakup 500 dronów FPV, 500 bezzałogowców do operacji nocnych, 100 dronów Wampir i 40 dronów rozpoznawczych.

Celem programu jest przekazanie większej ilości uzbrojenia najskuteczniejszym ukraińskim formacjom. System pomoże też ominąć procedury biurokratyczne i kupować sprzęt bezpośrednio od producentów - podkreśliło Politico.

Żołnierze będą też mogli zamieszczać na platformie recenzje, przydatne dla osób zainteresowanych przyszłymi zakupami uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

Internetowa platforma Brave 1 Market Źródło: Mychajło Fedorow/Telegram

Pododdział zajmujący się "matematyką wojny"

Fedorow mówił, że dane o uszkodzeniu lub niszczeniu sprzętu rosyjskiego są przesyłane do systemu Delta, co pozwala na dokładną analizę skuteczności każdej operacji. W tym celu został utworzony pododdział analityczny zajmujący się "matematyką wojny".

Możliwość zdobywania punktów za zabijanie żołnierzy wroga pobudza również konkurencję między formacjami. - Zaczęli zabijać tak szybko, że nie mamy czasu na dostarczanie nowych dronów - oznajmił minister ds. transformacji cyfrowej.

Rząd Ukrainy nieustannie udoskonala system, aby uczynić go bardziej skutecznym i niebezpiecznym dla Rosjan - zaznaczyło Politico. - Na przykład, zwiększyliśmy liczbę punktów za eliminację (żołnierzy) piechoty z dwóch do sześciu, co podwoiło liczbę zabitych wrogów w ciągu jednego miesiąca - przekazał Fedorow. - To nie jest tylko system motywacyjny; to mechanizm, który zmienia zasady wojny - dodał.