Media: Trump jest otwarty, by znieść ograniczenia dla Ukrainy. Chodzi o cele w głębi Rosji

Trump na spotkaniu z Zełenskim. "Mamy wielki szacunek dla walki, którą zademonstrowała Ukraina" Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dziennik napisał, że Zełenski poprosił Trumpa we wtorek na spotkaniu w Nowym Jorku o kolejne pociski dalekiego zasięgu i o zgodę na ich wykorzystanie do atakowania celów w Rosji.

Trump miał powiedzieć, że nie jest przeciwny temu pomysłowi, lecz źródła gazety przekazały, że jednocześnie nie złożył żadnych deklaracji w sprawie zniesienia amerykańskich ograniczeń dotyczących takich ataków. "Jeśli słowa Trumpa oznaczają zmianę w polityce, mogłoby to pozwolić Ukrainie na atakowanie większej liczby celów w Rosji, na dalszej odległości" - oceniła gazeta.

Planowane rozmowy w sprawie amerykańskiej broni

Portal Axios poinformował wcześniej, że Zełenski miał poprosić Trumpa o pociski dalekiego zasięgu Tomahawk. Administracja bierze pod uwagę Tomahawki i inne uzbrojenie dalekiego zasięgu dla Ukrainy - przekazały źródła "Wall Street Journal". Precyzyjne pociski manewrujące Tomahawk mają zasięg około 1600 kilometrów, znacznie większy od zasięgu pocisków ATACMS.

Axios przypomniał, że Ukraińcy kilka razy podnosili temat Tomahawków w rozmowach z USA w ostatnim roku. Był to jedyny rodzaj uzbrojenia z listy, na którego sprzedaż krajom NATO dla Ukrainy nie zgodził się Trump - przekazało źródło.

W przyszłym tygodniu szef Pentagonu Pete Hegseth ma spotkać się w Waszyngtonie z ukraińską delegacją.

Trump: Ukraina jest w stanie dalej walczyć

Niedawno Trump przekazał, że "po poznaniu i pełnym zrozumieniu ukraińsko-rosyjskiej sytuacji militarnej oraz ekonomicznej, a także dostrzeżeniu problemów gospodarczych, jakie stwarza to Rosji, uważa, że Ukraina, przy wsparciu Unii Europejskiej, jest w stanie walczyć i odzyskać całą Ukrainę w jej pierwotnym kształcie".

W dalszej części swojego wpisu internetowego dodał, że Rosja ze swoimi działaniami wygląda jak "papierowy tygrys", i że Stany Zjednoczone "będą nadal zaopatrywać NATO w broń, aby mogło z nią zrobić, co zechce".

OGLĄDAJ: TVN24 HD