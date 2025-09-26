Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Media: Trump jest otwarty, by znieść ograniczenia dla Ukrainy. Chodzi o cele w głębi Rosji

Donald Trump i Wołodymyr Zełenski
Trump na spotkaniu z Zełenskim. "Mamy wielki szacunek dla walki, którą zademonstrowała Ukraina"
Źródło: Reuters
Donald Trump powiedział ukraińskiemu przywódcy Wołodymyrowi Zełenskiemu, że jest otwarty na zniesienie ograniczeń dotyczących wykorzystania przez Ukraińców amerykańskiej broni do uderzania w cele w głębi Rosji - podał "Wall Street Journal", powołując się na źródła.

Dziennik napisał, że Zełenski poprosił Trumpa we wtorek na spotkaniu w Nowym Jorku o kolejne pociski dalekiego zasięgu i o zgodę na ich wykorzystanie do atakowania celów w Rosji.

Trump miał powiedzieć, że nie jest przeciwny temu pomysłowi, lecz źródła gazety przekazały, że jednocześnie nie złożył żadnych deklaracji w sprawie zniesienia amerykańskich ograniczeń dotyczących takich ataków. "Jeśli słowa Trumpa oznaczają zmianę w polityce, mogłoby to pozwolić Ukrainie na atakowanie większej liczby celów w Rosji, na dalszej odległości" - oceniła gazeta.

Planowane rozmowy w sprawie amerykańskiej broni

Portal Axios poinformował wcześniej, że Zełenski miał poprosić Trumpa o pociski dalekiego zasięgu Tomahawk. Administracja bierze pod uwagę Tomahawki i inne uzbrojenie dalekiego zasięgu dla Ukrainy - przekazały źródła "Wall Street Journal". Precyzyjne pociski manewrujące Tomahawk mają zasięg około 1600 kilometrów, znacznie większy od zasięgu pocisków ATACMS.

Axios przypomniał, że Ukraińcy kilka razy podnosili temat Tomahawków w rozmowach z USA w ostatnim roku. Był to jedyny rodzaj uzbrojenia z listy, na którego sprzedaż krajom NATO dla Ukrainy nie zgodził się Trump - przekazało źródło.

"Ukraina jest w stanie odzyskać cały kraj", Rosja jak "papierowy tygrys". Trump "w pełni zrozumiał" sytuację
Dowiedz się więcej:

"Ukraina jest w stanie odzyskać cały kraj", Rosja jak "papierowy tygrys". Trump "w pełni zrozumiał" sytuację

W przyszłym tygodniu szef Pentagonu Pete Hegseth ma spotkać się w Waszyngtonie z ukraińską delegacją.

Trump: Ukraina jest w stanie dalej walczyć

Niedawno Trump przekazał, że "po poznaniu i pełnym zrozumieniu ukraińsko-rosyjskiej sytuacji militarnej oraz ekonomicznej, a także dostrzeżeniu problemów gospodarczych, jakie stwarza to Rosji, uważa, że Ukraina, przy wsparciu Unii Europejskiej, jest w stanie walczyć i odzyskać całą Ukrainę w jej pierwotnym kształcie".

W dalszej części swojego wpisu internetowego dodał, że Rosja ze swoimi działaniami wygląda jak "papierowy tygrys", i że Stany Zjednoczone "będą nadal zaopatrywać NATO w broń, aby mogło z nią zrobić, co zechce".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT HANDOUT

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpUSAUkrainaRosjaAtak Rosji na Ukrainę
Czytaj także:
imageTitle
Kuriozalne gole w Płocku. Koszmar bramkarza Wisły
EUROSPORT
36 min
pc
"Pękły kajdany, które sam sobie nałożył Donald Trump"
Rozmowy na szczycie
imageTitle
Koniec sezonu dla Hurkacza. "Muszę być przygotowany na 110 procent"
EUROSPORT
Filipiny
Zalane domy, brak prądu. Rośnie bilans ofiar burzy Bualoi
METEO
shutterstock_2044480022
Bez głównej wygranej w Eurojackpot. Kumulacja w górę
BIZNES
Atakama
Najsuchsze miejsce świata zmieniło się w łąkę
METEO
imageTitle
Bargiel po zjechaniu z Everestu. "Strach chroni przed robieniem szaleństwa"
EUROSPORT
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Ministra: na to klienci muszą uważać
BIZNES
imageTitle
Obrońca tytułu w półfinale British Open. Koniec przygody nastolatka
EUROSPORT
Szymon Hołownia
Co czeka Hołownię? "Będzie ciężko pracował jako poseł"
Polska
Michał Wiśniewski, burmistrz Konstancina-Jeziorny
Burmistrz wyrzucony z partii. "Samorząd nie jest prywatnym folwarkiem"
WARSZAWA
Rafał Trzaskowski z żoną Małgorzatą w sztabie wyborczym w Warszawie
Trzaskowski o reakcji na pierwsze wyniki: może to był błąd
Polska
Izabela Bodnar
Posłanka "pomyliła się" przy głosowaniu w sprawie religii
Najnowsze
Rafał Trzaskowski
Trzaskowski: większość radnych nie znosi zakazów
WARSZAWA
Mercedes, którym podróżowali aktorzy
Wypadek pary znanych polskich aktorów
Poznań
pap_20250626_034
Orban: nasza gospodarka natychmiast ucierpi
BIZNES
Storczyk
"Nie odkryto jeszcze żadnego storczyka, który nie byłby związany z grzybami"
METEO
Donald Tusk, Szymon Hołownia
Tusk wyszedł od Hołowni w milczeniu
Polska
Sesja Rady Warszawy w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu nocą
Decyzja, która wywołała burzę. Radni tłumaczą, o co poszło z nocną prohibicją
Klaudia Kamieniarz
shutterstock_2475263265
Utrudnienia dla klientów. Banki ostrzegają
BIZNES
Waldemar Żurek
Żurek kieruje wezwanie do neosędziów 
Polska
Wypadek w Miedzeszynie
Zderzenie dwóch aut na trasie S2
WARSZAWA
Noc niebo
To będzie zimna noc, miejscami mocniej powieje
METEO
Pies i kilkadziesiąt kotów zabezpieczone przez służby. Żyły w skrajnym zaniedbaniu
Szokujące odkrycie w jednym z domów. "Odór szczypał w oczy"
Kraków
imageTitle
Ogłoszono gospodarzy kolejnych mistrzostw świata w siatkówce
EUROSPORT
pap_20250926_0Z7
Sejm wybrał nowego prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
BIZNES
25 min
pc
Jak piją w Warszawie? "Po nocnej libacji nawet kilkadziesiąt tysięcy strat"
TVN24+ Originals
bank pekao - Artem Stepanov shutterstock_2673599545_1
"Wszystko w imię zabezpieczenia interesów Zbigniewa Ziobry". Jest wyrok
Robert Zieliński
Niemieckie wojsko
Drony nad Niemcami. Jest śledztwo
Świat
Warszawa, 24.04.2024. Kolejka oczekujących przed ukraińskim punktem paszportowym w Warszawie
Prezydent podpisał ustawę w sprawie pomocy Ukraińcom
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica