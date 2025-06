Lekarz oskarżony w związku ze śmiercią Matthew Perry'ego przyzna się do winy 

Matthew Perry na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters Archive

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Kluczowe fakty: Pięć osób usłyszało zarzuty w związku z nagłą śmiercią aktora w 2023 roku.

Salvador Plasencia jest jednym z dwóch lekarzy, którzy usłyszeli zarzuty za dostarczanie uzależniającej ketaminy.

Plasencii grozi nawet 40 lat więzienia.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Kalifornijski lekarz Salvador Plasencia jest jedną z pięciu osób, które oskarżono w związku z nagłą śmiercią aktora. Jak w poniedziałek podała w swoim oświadczeniu prokuratura federalna, Plasencia zdecydował się przyznać do postawionych mu zarzutów. Grozi mu nawet 40 lat więzienia.

Lekarz dostarczał aktorowi ketaminę

Lekarz bez wskazań medycznych dostarczał aktorowi ketaminę kilka tygodni przed śmiercią. Według prokuratury nazywał aktora "idiotą" i zastanawiał się, ile jest on w stanie zapłacić za narkotyk. Ketamina to substancja psychoaktywna stosowana w medycynie do znieczulania, ale też czasem wykorzystywana jako doustny lub dożylny lek przeciwdepresyjny czy do leczenia przewlekłego bólu.

Aktor, uzależniony od podawanej dożylnie ketaminy przyjmowanej w związku z leczeniem depresji, spotkał się z odmową w lokalnej klinice, która nie chciała zwiększenia dawki. Zwrócił się wówczas do lekarza znanego z przepisywania ketaminy. Wśród oskarżonych był również drugi lekarz, Mark Chavez, który w 2024 roku zawarł w sądzie w Los Angeles ugodę, w ramach której został pozbawiony możliwości wykonywania zawodu lekarza.

Z dokumentacji złożonej w związku z przyznaniem się do postawionych zarzutów wynika, że Salvador Plasencia podawał dożylnie lek aktorowi na terenie posesji i nauczył jego asystenta aktora, jak robić zastrzyki. Jak wynika z porozumienia o przyznaniu się do winy, Salvador Plasencia sprzedał aktorowi i jego asystentowi 20 fiolek leku.

Matthew Perry nie żyje

54-letni aktor Matthew Perry zmarł w 2023 roku w swoim domu w Pacific Palisades. Aktor był znany głównie z sitcomu "Przyjaciele", gdzie zagrał rolę Chandlera Binga.

Według lekarza sądowego w jego żołądku znaleziono śladowe ilości ketaminy. Sekcja zwłok wykazała, że poziom tego środka we krwi był podobny do poziomu stosowanego podczas znieczulenia ogólnego. "Biorąc pod uwagę wysoki poziom ketaminy wykryty w jego pośmiertnych próbkach krwi, głównymi skutkami śmiertelnymi byłaby zarówna nadmierna stymulacja układu krążenia, jak i depresja oddechowa" - stwierdzono w raporcie.