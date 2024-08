Jest oskarżony w sprawie śmierci Matthew Perry'ego. Lekarz zawarł ugodę

Mark Chavez, jeden z dwóch lekarzy, którzy usłyszeli zarzuty w związku ze śmiercią Matthew Perry'ego, zawarł w sądzie w Los Angeles ugodę, w ramach której został pozbawiony możliwości wykonywania zawodu lekarza. Za pośrednictwem swojego adwokata przekazał, że jest "bardzo skruszony". Wcześniej Chavez przyznał się do zarzutu dotyczącego udziału w spisku w celu dystrybucji ketaminy, którą znaleziono we krwi aktora.

W połowie sierpnia w tej sprawie pięć osób usłyszało zarzuty. To między innymi jego asystent i dwóch lekarzy. Według prokuratury lekarze zastanawiali się między sobą, "ile ten idiota zapłaci" za narkotyk, sprzedając mu kosztującą 12 dolarów fiolkę za 2 tysiące dolarów.

Lekarz zawarł ugodę, stacił możliwość wykonywania zawodu

Lekarz już wcześniej przyznał się do zarzucanego czynu dotyczącego udziału w spisku w celu dystrybucji ketaminy. Teraz zawarł ugodę w tej sprawie. W ramach tej ugody, w zamian za to, że nie trafi do aresztu, został pozbawiony możliwości wykonywania zawodu lekarza i zrzekł się licencji lekarskiej. Musiał też zapłacić kaucję w wysokości 50 tysięcy dolarów.