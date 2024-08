Odwiozła córkę do szkoły i potrąciła ją, odjeżdżając

Kobieta z miasta Sarasota na Florydzie potrąciła swoją córkę samochodem tuż po tym, gdy podwiozła ją do szkoły - informują miejscowe służby. 12-latka trafiła do szpitala z ciężkimi obrażeniami, obecnie jej stan określa się jako stabilny.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w pobliżu Booker Middle School w mieście Sarasota. Jak informują lokalne władze, krótko przed godziną 8 rano jedna z uczennic została podwieziona do szkoły przez matkę. Gdy 12-latka wysiadła z SUV-a, na ziemię wypadły jej flamastry i długopisy. Dziewczyna schyliła się by je podnieść i wówczas została potrącona przez odjeżdżający sprzed szkoły samochód matki.

12-latka trafiła do miejscowego szpitala z ciężkimi obrażeniami - podano w policyjnym raporcie. We wtorek po południu jej stan określano jako stabilny.

Potrąciła własną córkę przed szkołą

- Szczerze mówiąc, po prostu ocierałam łzy - powiedziała w rozmowie z telewizją WFLA Myra Moore, matka, która była świadkiem potrącenia. Jak dodała, w poniedziałek sama także odwoziła dzieci do szkoły. - To niewyobrażalne, że to, co powinno być szczęśliwym, radosnym dniem, tak szybko przerodziło się w tragedię - mówiła.