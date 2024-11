Kolejny zarzut o gwałt. Media: rośnie liczba ofiar syna księżnej

Marius Borg Høiby, syn księżnej Norwegii, usłyszał drugi zarzut gwałtu. Media informują już o sześciu osobach, które miały zostać pokrzywdzone przez 27-latka. Sąd rejonowy w Oslo zdecydował o przedłużeniu jego aresztu do środy.

Marius Borg Høiby pozostanie w areszcie 27 listopada - zadecydował sąd rejonowy w Oslo. Przez ten czas obowiązywać go będzie zakaz odwiedzin oraz wymiany listów. W poniedziałek syn księżnej koronnej Norwegii Mette-Marit został aresztowany pod zarzutem gwałtu . W wystosowanym dzień później oświadczeniu policja poinformowała, że sprawa dotyczy jednego przypadku "czynności seksualnej bez stosunku", w którą Høiby miał zaangażować się "z osobą nieprzytomną lub z innych przyczyn niezdolną do przeciwstawienia się tej czynności".

W treści opublikowanego we wtorek komunikatu podkreślono też, że nie podjęto jeszcze decyzji, w sprawie długości ewentualnego aresztu dla Borga Høiby'ego. Prokuratura zwróciła się później do sądu z wnioskiem o ograniczenie wolności 27-latka na okres dwóch tygodni. Ten zadecydował w środę, że syn księżnej powinien zostać poddany tygodniowemu aresztowi.

Marius Borg Høiby oskarżony o dwa gwałty

Nie są one jedynymi zarzutami, jakie 27-latek usłyszał w ostatnim czasie. Na początku sierpnia syn księżnej został zatrzymany po nocnym incydencie w mieszkaniu w Oslo w związku z podejrzeniem spowodowania obrażeń ciała u młodej kobiety, z którą był w związku. W wydanym później oświadczeniu przyznał, że dopuścił się wobec niej przemocy, będąc pod wpływem alkoholu i kokainy. We wrześniu mężczyzna złamał też sądowy zakaz kontaktu z kobietą, za co usłyszał kolejne zarzuty.