Kardiolodzy przestrzegają przed marihuaną. "Ryzyko coraz bardziej widoczne"

Marihuana a wzrost ryzyka rozwoju niewydolności serca

W momencie włączenia do badania żaden z uczestników nie miał niewydolności serca. Wszyscy wypełniali kwestionariusz na temat częstotliwości stosowania marihuany nieprzepisanej przez lekarza w celach medycznych lub stosowania poza wskazaniem marihuany przepisanej przez lekarza na konkretny problem medyczny. Stan zdrowia pacjentów śledzono przez niemal cztery lata (45 miesięcy). W analizie uwzględniono czynniki ekonomiczne, demograficzne, picie alkoholu, palenie papierosów oraz czynniki mające wpływ na zdrowie układu krążenia i na ryzyko rozwoju niewydolności serca, takie jak cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, wysoki poziom cholesterolu we krwi oraz otyłość. W czasie trwania badania u blisko 3 tys. osób rozwinęła się niewydolność serca. U tych, którzy codziennie stosowali marihuanę, odnotowano o 34 proc. wyższe ryzyko wystąpienia tego schorzenia niż u osób niestosujących jej wcale. Na podstawie analizy danych badacze wysunęli też wniosek, że stosowanie marihuany zwiększa ryzyko rozwoju niewydolności serca poprzez wpływ na rozwój choroby wieńcowej. Zdaniem naukowców słabym punktem tego badania jest fakt, że w analizie nie wzięto pod uwagę, czy marihuana była wdychana czy przyjmowana doustnie, a to może wpływać na to, jak oddziałuje ona na układ krążenia. Jak skomentował Bene-Alhasan, już wcześniejsze badania wskazywały na związek między stosowaniem marihuany a ryzykiem chorób układu krążenia, w tym choroby wieńcowej serca, migotania przedsionków, niewydolności serca. - Stosowanie marihuany nie jest pozbawione ryzyka dla zdrowia, a nasze badanie dostarcza większej ilości danych na temat jej związku z chorobami układu sercowo-naczyniowego - podkreślił.