Marco Rubio: nie chcemy, by nasi sojusznicy byli słabi

W czasie sobotniego wystąpienia na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa sekretarz stanu USA Marco Rubio poruszył kwestię relacji trans-atlantyckich. Jak deklarował, Stany Zjednoczone chcą budować sojusz z Europą, tak jak było to po drugiej wojnie światowej.

- Dlatego nie chcemy, żeby nasi sojusznicy byli słabi, ponieważ to czyni nas również słabszymi - mówił Rubio. - Chcemy sojuszników, którzy mogą się bronić po to, żeby żadnego przeciwnika nigdy nie kusiło, żeby sprawdzić naszą zbiorową siłę - kontynuował.

Zadeklarował również, że chce, aby Europa razem ze Stanami Zjednoczonymi była chętna bronić zachodniej cywilizacji. - Chcemy ożywić stare przyjaźnie i chcemy odnowić wspaniałą cywilizację, najlepszą w historii człowieka - zaznaczył.

