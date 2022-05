Manfred Weber nowym przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej

We wtorek w Rotterdamie, w Holandii rozpoczął się kongres Europejskiej Partii Ludowej. W środę mają zostać wybrani m.in. wiceprzewodniczący EPL oraz sekretarz generalny.

Kongres, który planowo powinien odbyć się w listopadzie tego roku, został przyspieszony ze względu na decyzję Donalda Tuska o powrocie do polskiej polityki i objęciu w ubiegłym roku funkcji szefa Platformy Obywatelskiej. Sam Tusk zastrzegał w lipcu zeszłego roku, że nie ma przeszkód prawnych lub formalnych do tego, by łączył oba stanowiska, jednak - jak mówił - zdecydował, iż skupi się wyłącznie na sprawach krajowych.