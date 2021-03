Ambasada zamknięta, północnokoreańscy dyplomaci opuścili kraj. "Ślepe faworyzowanie Stanów Zjednoczonych"

Korea Północna w piątek poinformowała o całkowitym zerwaniu stosunków dyplomatycznych z Malezją z powodu ekstradycji do USA północnokoreańskiego obywatela. W związku z tym rząd w Kuala Lumpur dał dyplomatom komunistycznego reżimu 48 godzin na opuszczenie Malezji.

Przed opuszczeniem ambasady na obrzeżach centrum miasta charge d'affaires Kim Yu Song odczytał oświadczenie, w którym potępił Malezję i stwierdził, że jest ona "podporządkowana" Stanom Zjednoczonym. Zrzucił także na ten kraj całą odpowiedzialność za powstały konflikt. - Poprzez ślepe faworyzowanie Stanów Zjednoczonych, głównego wroga naszego państwa, władze Malezji dostarczyły naszego obywatela do USA, niszcząc w ten sposób fundament stosunków dwustronnych, opartych na szacunku dla suwerenności - powiedział Kim.

30 północnokoreańskich dyplomatów z rodzinami zostało przewiezionych dwoma autokarami na lotnisko w Kuala Lumpur. Według malezyjskich źródeł dyplomatycznych przedstawiciele Korei Północnej udali się do Szanghaju.

"Działania w celu ochrony suwerenności Malezji"

Ekstradycja obywatela Korei Północnej

Mun został aresztowany w 2019 roku po tym, jak USA oskarżyły go o pranie brudnych pieniędzy za pośrednictwem firm-przykrywek i wydawanie fałszywych dokumentów w celu wsparcia nielegalnych dostaw towarów do Korei Północnej. Koreańczyk odpiera te zarzuty i twierdzi, że wniosek o jego ekstradycję do USA był motywowany politycznie.