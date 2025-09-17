Logo strona główna
Świat

Sąd oddalił dwa najcięższe zarzuty wobec Luigiego Mangione

Luigi Mangione w sądzie, luty 2025 r.
Luigi Mangione w sądzie w lutym 2025 r.
Źródło: Reuters
Dwa najcięższe zarzuty wobec Luigiego Mangione, oskarżonego o zabójstwo Briana Thompsona, prezesa UnitedHealthcare, zostały oddalone. Sąd uznał, że brak wystarczających dowodów, by uzasadnić oskarżenie 27-letniego Amerykanina o terroryzm. Zarzut morderstwa pierwszego stopnia również został oddalony.

Sędzia stanowy Gregory Carro oddalił we wtorek dwa najcięższe zarzuty wobec Luigiego Mangione, oskarżonego o zabójstwo prezesa UnitedHealthcare (UHC) Briana Thompsona. Chociaż prokuratorzy twierdzili, że pisma pozostawione przez Mangione wskazują na motyw terrorystyczny, sędzia stwierdził, że nie dowodzą one, iż podejrzany miał zamiar wywrzeć presję polityczną na rząd lub terroryzować społeczeństwo, co jest kluczowym zapisem nowojorskiej ustawy o terroryzmie, uchwalonej po atakach z 11 września 2001 r.

"Nie przedstawiono żadnych dowodów na to, że oskarżony wysuwał jakiekolwiek żądania wobec rządu lub zabiegał o jakąkolwiek konkretną zmianę polityki rządowej, nie mówiąc już o tym, że czynił to poprzez zastraszanie lub przymus" - napisał sędzia Carro w swoim orzeczeniu.

Zarzut morderstwa pierwszego stopnia został oddalony. W amerykańskim prawie morderstwo pierwszego stopnia (ang. first-degree murder) to najcięższa kategoria morderstwa, która obejmuje umyślne pozbawienie życia z premedytacją i planem, a także inne specyficzne przypadki, takie jak morderstwa dokonane podczas popełniania innego poważnego przestępstwa (np. napadu) lub morderstwa z zimną krwią, w których dowody wskazują na długoterminowe złe intencje, a nie impuls. Taki zarzut skutkowałby karą dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe.

W przypadku skazania za pozostałe zarzuty morderstwa drugiego stopnia (jak wyjaśnia serwis "Bezprawnik", w morderstwie drugiego stopnia, "które wydaje się być czymś zbliżonym do zabójstwa w zamiarze ewentualnym - chodzi w zasadzie o brak szczególnego przygotowania do popełnienia czynu" - red.), Luigiemu Mangione grozi kara pozbawienia wolności od 15 do 25 lat. Został również oskarżony o przestępstwa związane z bronią i fałszerstwa.

Oprócz postępowania karnego w stanie Nowy Jork, Mangione musi również zmierzyć się z federalnymi zarzutami morderstwa, co może skutkować karą śmierci. Jego prawnicy argumentują, że jednoczesne procesy stawiają go w "sytuacji nie do obrony". 27-latek nie przyznał się do stawianych mu zarzutów.

Zabójstwo Briana Thompsona

Brian Thompson, 50-letni dyrektor zarządzający przedsiębiorstwa UnitedHealth, został śmiertelnie postrzelony 4 grudnia 2024 roku na Manhattanie. Do zamachu doszło kwadrans przed godz. 7 rano lokalnego czasu, w ruchliwym miejscu na 6 alei w Midtown. Ubrany w garnitur i krawat dyrektor zmierzał właśnie do hotelu New York Hilton. Tam, w sali balowej, odbywać się miała doroczna konferencja inwestorów zarządzanej przez niego firmy, znanego przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu ubezpieczeń i opieki zdrowotnej.

Uzbrojony napastnik czekał na Thompsona około dziesięciu minut. Otworzył do niego ogień z odległości około sześciu metrów, oddając kilka strzałów, następnie przebiegł przez ulicę, wskoczył na rower i uciekł.

O zabójstwo Thompsona został oskarżony 26-letni wówczas Luigi Mangione. Amerykanin został schwytany w restauracji McDonald's w Pensylwanii z plecakiem zawierającym domniemane narzędzie morderstwa, fałszywy dowód tożsamości i notatnik z wpisem: "W końcu czuję się pewny co do tego, co zrobię. Celem są ubezpieczenia".

Mangione "nie jest bohaterem"

Mangione zyskał sympatię wielu ludzi rozgoryczonych sposobem działania firm ubezpieczeniowych, osiągających miliardowe zyski "kosztem zwykłych Amerykanów". W portalach społecznościowych założyli nawet zbiórkę, by zbierać fundusze na jego obronę. Twierdzili między innymi, że występuje on przeciwko niesprawiedliwości systemu opieki zdrowotnej i stał się głosem ludzi poddanych opresji. Dziękowali mu za odwagę, twierdząc, że ktoś musiał dać sygnał do przebudzenia.

Prokurator okręgowy Nowego Jorku Alvin Bragg nazwał wspieranie oskarżonego "odrażającym" i "niepojętym". Prawnik wyraził taki pogląd w wywiadzie dla ABC News. Demokratyczny gubernator Pensylwanii Josh Shapiro określił pomoc dla Mangione jako "głęboko niepokojącą". "On nie jest bohaterem" - podkreślił Shapiro.

Autorka/Autor: az

Źródło: PAP, BBC

Źródło zdjęcia głównego: STEVEN HIRSCH/EPA/PAP

