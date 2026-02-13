Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trump zwiększa presję. Miał wysłać największy lotniskowiec

Amerykański lotniskowiec USS Gerald R. Ford (CVN 78)
Lotniskowiec USS Ford na nagraniu archiwalnym
Źródło: Reuters
Stany Zjednoczone wysłały swój największy lotniskowiec z Karaibów na Bliski Wschód w ramach przygotowań do ewentualnego ataku na Iran - poinformował "Wall Street Journal". Wcześniej prezydent USA Donald Trump groził Teheranowi "traumatycznymi skutkami", jeśli kraj nie zaakceptuje porozumienia w sprawie programu jądrowego.

Według "Wall Street Journal", który powołuje się na urzędników amerykańskiej administracji, lotniskowiec USS Gerard Ford i towarzysząca mu grupa uderzeniowa sprowadzą do regionu dziesiątki myśliwców i samolotów rozpoznawczych, umożliwiając dowódcom przeprowadzanie intensywniejszych nalotów. Dziennik odnotowuje, że oprócz okrętów wojennych USA wysłały również dziesiątki samolotów i kilka systemów obrony powietrznej do baz na Bliskim Wschodzie.

Okręt został pierwotnie wysłany na wschód Morza Śródziemnego, lecz później przekierowano go na Karaiby w ramach presji na Wenezuelę. Brał też udział w ataku, podczas którego siły USA pojmały przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro.

Amerykański lotniskowiec USS Gerald R. Ford
Amerykański lotniskowiec USS Gerald R. Ford
Źródło: dvidshub - Alyssa Joy

Decyzja w cieniu gróźb Donalda Trumpa

Lotniskowiec jest największym i najbardziej zaawansowanym okrętem tego typu w Marynarce Wojennej USA. Na Bliskim Wschodzie dołączy do innego lotniskowca, USS Abraham Lincoln, i dziewięciu innych okrętów, w tym niszczycieli i okrętów desantowych.

Tranzyt z Morza Karaibskiego zwykle zajmuje około dwóch tygodni.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Musimy zawrzeć porozumienie, inaczej będzie to bardzo traumatyczne"

"Musimy zawrzeć porozumienie, inaczej będzie to bardzo traumatyczne"

Trump: mamy koło Iranu dużą armadę

Trump: mamy koło Iranu dużą armadę

Tłem dla manewrów wojskowych są kolejne groźby prezydenta Donalda Trumpa na temat możliwych konsekwencji, jeśli Iran nie zgodzi się na zawarcie porozumienia dotyczącego jego programu jądrowego. W czwartek Trump ocenił, że Iran ma około miesiąca na zawarcie umowy, choć jednocześnie przyznał, że zamierza negocjować tyle, ile chce. Zagroził jednak, że brak porozumienia będzie miał "traumatyczne" skutki dla Iranu.

OGLĄDAJ: Drugi medal dla Polski na igrzyskach. Oglądaj w TVN24
Władimir Siemirunnij na treningu 4 lutego

Drugi medal dla Polski na igrzyskach. Oglądaj w TVN24
WYDANIE SPECJALNE

Władimir Siemirunnij na treningu 4 lutego
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Mikołaj Stępień /lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: dvidshub - Alyssa Joy

Udostępnij:
Tagi:
USAIranMisje wojskowe USABliski WschódKaraibyDonald Trump
Czytaj także:
imageTitle
Semirunnij sięgał po srebro, komentatorzy dali ponieść się emocjom
Najnowsze
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Co dalej z Polską 2050? Mamy projekt uchwały
Polska
imageTitle
Pękał z dumy. Ceremonia medalowa w Mediolanie
EUROSPORT
Gerlach, Tatry Słowackie
Tragedia w Tatrach. Lawina strąciła wspinacza
METEO
imageTitle
"Bardzo dobrze się tu czuję. To jest mój dom"
EUROSPORT
Tomasiak znów skoczył daleko
Skoczkowie wchodzą do gry
RELACJA
imageTitle
Semirunnij: to srebro smakuje jak złoto
EUROSPORT
imageTitle
Potępił wojnę, został Polakiem. Nasz Władek
EUROSPORT
Mateusz Morawiecki
"'Gównarzeria' to delikatne określenie". Co się dzieje w PiS?  
Marcin Złotkowski
imageTitle
W końcu awans Polski. Klasyfikacja medalowa igrzysk
EUROSPORT
GettyImages-2261456149
Tak Władimir Semirunnij wywalczył olimpijskie srebro
EUROSPORT
imageTitle
Drugi medal dla Polski! Semirunnij potwierdził klasę
EUROSPORT
Pan Patryk zrezygnował z pracy, by zająć się ojcem i babcią
Kolejne formularze i procedury. Ojciec pana Patryka nie doczekał pomocy od państwa
WARSZAWA
Luwr
Luwr: woda z rury centralnego ogrzewania uszkodziła jedno z dzieł
Kultura i styl
imageTitle
Australijka pogodziła mistrzynie. Historyczny wyczyn i łzy
EUROSPORT
sklejka xxxx
W PiS wrze. "Gówniarzeria", "prawdziwe dno" i "ataki na partyjnych kolegów"
Polska
Burza Nills we Francji
"Usłyszałem głośny huk i cały sufit się zawalił"
METEO
Bogucki: Czarzasty powinien oddać pieniądze za zasiadanie w komisji
Bogucki: czy Czarzasty zwróci pieniądze? Minister czegoś nie wie
Bartosz Chyż
Peter Magyar, przywódca opozycyjnej partii TISZA w Węgrzech
"Poprosił o spotkanie" z Tuskiem. "Zależy mu na odbudowie relacji z Polską"
Wypadek w Pułtusku
Omal nie zderzył się z radiowozem, dachował
WARSZAWA
shutterstock_2654944971
Dzień kochania siebie. Dlaczego warto o nim pamiętać?
Anna Bielecka
Reakcja posłów na wyniki głosowania w sprawie programu SAFE
Prawdy i mity w sprawie SAFE. "Wstyd"
Jan Piotrowski
Powstanie studium obsługi komunikacyjnej wschodniej Białołęki
Przetarg na analizę. Ma dać odpowiedź na korki i brak alternatywnych połączeń
WARSZAWA
Statua wolności shutterstock_1661796682
Odwracają się od USA. Straty liczone w miliardach
BIZNES
Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Telenowela w sprawie Cenckiewicza trwa. Wyjaśniamy, o co chodzi
Marcin Złotkowski
Sejm
"Nie chcą się pogodzić z faktem, że Polska osiągnęła sukces"
Polska
Pamela Bondi
Mówiła o "cyrku", "rynsztoku" i "prawniku nieudaczniku"
Sebastian Zakrzewski
Panorama współczesnego Pekinu
Wprowadzają zakaz budowy nowych fabryk e-papierosów
BIZNES
Ewakuacja w żłobku. Trzy osoby z objawami zatrucia czadem
Czad w żłobku. Ewakuowano dzieci i personel
Kujawsko-Pomorskie
Starsze osoby, starsza para, chodzik
Tak smog wpływa na mobilność osób starszych
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica