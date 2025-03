Uszkodzona podstacja elektryczna, która sparaliżowała lotnisko Heathrow

Z powodu pożaru działanie Heathrow, największego i najbardziej obleganego lotniska w Europie, zostało sparaliżowane. Zamknięcie go na jeden dzień dotknęło ponad 1350 samolotów. Jak ważny jest to port lotniczy? Ilu pasażerów dziennie z niego korzysta?

"Z powodu pożaru podstacji elektrycznej zaopatrującej lotnisko, Heathrow mierzy się ze znaczącym brakiem prądu. By zapewnić bezpieczeństwo naszych pasażerów i pracowników, Heathrow będzie zamknięte w dniu 21 marca do godz. 23.59" - napisano na oficjalnym koncie lotniska w serwisie X. Port został zamknięty na cały dzień.

Jak wskazuje Ian Petchenik, rzecznik serwisu FlightRadar24, "zakłóci to działalność linii lotniczych na całym świecie". - Heathrow jest jednym z głównych węzłów komunikacyjnych świata - podkreśla. W Europie lotnisko jest największym portem zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby obsługiwanych pasażerów.

Ilu pasażerów obsługuje Heathrow?

Tylko w piątek 1351 samolotów miało lądować na Heathrow bądź z niego startować. Jak wskazuje na swojej stronie internetowej samo lotnisko, umożliwia ono podróże do prawie 230 destynacji w blisko 90 krajach świata za pośrednictwem 90 różnych linii lotniczych. Do głównych kierunków należą Dublin, Los Angeles, Madryt i Nowy Jork - dodaje portal magazynu biznesowego "Barron's".

Gazeta zauważa, że tylko w ubiegłym roku z usług Heathrow skorzystało 83,9 mln osób. Miesięcznie to średnio 7 mln pasażerów, a dziennie prawie 230 tys. Dla porównania, z najbardziej obleganego lotniska w Polsce, tj. lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie, 2024 roku skorzystało 21,3 mln pasażerów. Miesięcznie przekłada się to na średnio 1,8 mln podróżujących, a dziennie ponad 58 tys.

Czwarte lotnisko na świecie

OAG Aviation, firma zajmująca się gromadzeniem i analizą danych nt. lotnictwa, ogłosiła, że w ubiegłym roku Heathrow było czwartym najbardziej obleganym lotniskiem na świecie i pierwszym pod względem liczby obsłużonych pasażerów lotniskiem Europy. Globalnie wyprzedziły go tylko lotniska w Atlancie, Dubaju i Tokio.

Na kontynencie Heathrow jest rekordzistą także pod względem wielkości. Lotnisko rozciąga się na ponad 12,2 tys. metrów kwadratowych i jest widoczne nawet z kosmosu. Składają się na niego cztery czynne terminale oraz dwa pasy startowe. Oferuje ono też dostęp do sklepów 63 różnych firm oraz 30 różnych restauracji, przy czym znaczna część z nich posiada na terenie lotniska więcej niż 1 punkt. Na Heathrow znaleźć też można kaplicę dla wyznawców kościołów anglikańskiego i katolickiego, osobny punkt do modlitwy dla podróżnych innych wyznań, punkty pocztowe oraz kantory wymiany walut.

Kiedy powstało londyńskie lotnisko?

Historia lotniska sięga jeszcze lat 30. ubiegłego wieku. Wtedy to Richard Fairey, brytyjski inżynier lotniczy i konstruktor samolotów, zakupił trawiastą działkę o powierzchni około 600 tys. metrów kwadratowych, by móc tam montować i testować maszyny własnego projektu. W trakcie II wojny światowej rząd Wielkiej Brytanii zarekwirował ten teren i inne, pobliskie działki, by zbudować w ich miejscu bazę dla samolotów wojskowych. Gdy ta nie była już potrzebna, obiekt przekształcono w lotnisko cywilne. Zaczęło ono operować w marcu 1946 roku i już w pierwszym roku swojej działalności obsłużyło 63 tysiące pasażerów.

Co oznacza nazwa Heathrow

Początkowo lotnisko nosiło nazwę London Airport, ale po 20 latach zostało przemianowane na dzisiejsze Heathrow. Nazwa ta odnosi się do nazwy starożytnej osady Heath Row, w miejscu w którym stoi dzisiejszy port lotniczy.

Lotnisko Heathrow Źródło: David Cold Weather / Shutterstock