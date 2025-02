Lecieli na wakacje do Wenecji. Załoga samolotu umieściła obok nich zwłoki

BBC opisuje relację Mitchella Ringa i Jennifer Colin, którzy lecieli na wymarzone wakacje do Wenecji. W trakcie długodystansowego lotu z Melbourne do Dohy, zmarła lecąca tym samym samolotem współpasażerka. Jak relacjonuje małżeństwo, załoga samolotu umieściła zwłoki na miejscu obok Ringa, przykrywając je kocami. W ten sposób spędzili jeszcze cztery godziny lotu.

Śmierć pasażerki na pokładzie samolotu

W programie "A Current Affair" australijskiej stacji Channel Nine, Ring i Colin opisali, co działo się na pokładzie samolotu. Widzieli, jak po wyjściu z łazienki pasażerka upadła obok ich miejsc. - Niestety, nie udało się jej uratować - mówił Ring. Jak dodał, załoga pokładowa próbowała przenieść kobietę do klasy biznes, ale nie dała rady. - Po chwili zobaczyli, że obok mnie są wolne miejsca. Powiedzieli 'możesz się przesunąć?', a ja odpowiedziałem, że nie ma problemu. Następnie posadzili kobietę na miejscu, które dotąd zajmowałem - relacjonował w "A Current Affair".