Autobusy zastąpią kultową kolejkę po tragicznym wypadku

Tragiczny wypadek w Lizbonie

Decyzja ta została podjęta ze względów bezpieczeństwa po wypadku kolejki, w której poza 16 ofiarami śmiertelnymi, 22 pasażerów zostało rannych. Kilka godzin po katastrofie linię zamknięto.

Po tragicznym wypadku kolejki linowo-terenowej Gloria w Lizbonie, w którym zginęli pasażerowie różnych narodowości, władze stolicy Portugalii zdecydowały o czasowym zawieszeniu jej działania. Kultowy pojazd, kursujący przez lizbońską starówkę, zostanie tymczasowo zastąpiony elektrycznymi autobusami nowej linii 51E.

Burmistrz Carlos Moedas zapowiedział, że w bliżej nieokreślonej przyszłości kolejka Gloria wznowi funkcjonowanie, ale w oparciu o nową technologię napędu, która ma zagwarantować większe bezpieczeństwo pasażerów.

Miejsce katastrofy kolejki Gloria w Lizbonie Źródło: PAP/EPA/MIGUEL A.LOPES

Katastrofa kolejki w Lizbonie

Do tragicznego zdarzenia na trasie kolejki Gloria doszło późnym popołudniem 3 września na skutek pęknięcia liny pojazdu i wypadnięcia kolejki z szyn. Po uderzeniu z prędkością 60 km/h w ścianę pobliskiego budynku pojazd uległ całkowitemu zniszczeniu.

W wypadku śmierć poniosło 16 osób - pięciu obywateli Portugalii, trzech Brytyjczyków, dwóch Kanadyjczyków i dwóch obywateli Korei Południowej, a także Szwajcarka, Francuzka, Ukrainiec oraz Amerykanin. Ponad 20 osób zostało rannych.

Tragiczny wypadek kolejki Gloria w Lizbonie Źródło: PAP/EPA/MIGUEL A. LOPES

Kilka godzin po wypadku władze Lizbony nakazały ze względów bezpieczeństwa tymczasowe wstrzymanie pracy kolejek na dwóch innych lizbońskich trasach: Bica i Lavra. W czwartek burmistrz Carlos Moedas ogłosił, że kolejki Bica oraz Lavra na razie nie wznowią kursowania, ale od poniedziałku zostaną zastąpione "alternatywnym środkiem transportu".

