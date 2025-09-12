Logo strona główna
Świat

Autobusy zastąpią kultową kolejkę po tragicznym wypadku

Miejsce wykolejenia kolejki Gloria w Lizbonie badają eksperci
Tragiczny wypadek w Lizbonie
Lizbońska kolejka linowo-terenowa Gloria, która na początku września uległa tragicznemu wypadkowi, zostanie tymczasowo zastąpiona przez autobusy z napędem elektrycznym. Nowa linia 51E zacznie kursować od piątku - ogłosiły w czwartek władze portugalskiej stolicy.

Decyzja ta została podjęta ze względów bezpieczeństwa po wypadku kolejki, w której poza 16 ofiarami śmiertelnymi, 22 pasażerów zostało rannych. Kilka godzin po katastrofie linię zamknięto.

"Mnóstwo krzyczących ludzi, mnóstwo krwi". Świadkowie o tragicznym wypadku kolejki
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Mnóstwo krzyczących ludzi, mnóstwo krwi". Świadkowie o tragicznym wypadku kolejki

Po tragicznym wypadku kolejki linowo-terenowej Gloria w Lizbonie, w którym zginęli pasażerowie różnych narodowości, władze stolicy Portugalii zdecydowały o czasowym zawieszeniu jej działania. Kultowy pojazd, kursujący przez lizbońską starówkę, zostanie tymczasowo zastąpiony elektrycznymi autobusami nowej linii 51E.

Burmistrz Carlos Moedas zapowiedział, że w bliżej nieokreślonej przyszłości kolejka Gloria wznowi funkcjonowanie, ale w oparciu o nową technologię napędu, która ma zagwarantować większe bezpieczeństwo pasażerów.

Miejsce katastrofy kolejki Gloria w Lizbonie
Miejsce katastrofy kolejki Gloria w Lizbonie
Źródło: PAP/EPA/MIGUEL A.LOPES

Katastrofa kolejki w Lizbonie

Do tragicznego zdarzenia na trasie kolejki Gloria doszło późnym popołudniem 3 września na skutek pęknięcia liny pojazdu i wypadnięcia kolejki z szyn. Po uderzeniu z prędkością 60 km/h w ścianę pobliskiego budynku pojazd uległ całkowitemu zniszczeniu.

W wypadku śmierć poniosło 16 osób - pięciu obywateli Portugalii, trzech Brytyjczyków, dwóch Kanadyjczyków i dwóch obywateli Korei Południowej, a także Szwajcarka, Francuzka, Ukrainiec oraz Amerykanin. Ponad 20 osób zostało rannych.

Tragiczny wypadek kolejki Gloria w Lizbonie
Tragiczny wypadek kolejki Gloria w Lizbonie
Źródło: PAP/EPA/MIGUEL A. LOPES

Kilka godzin po wypadku władze Lizbony nakazały ze względów bezpieczeństwa tymczasowe wstrzymanie pracy kolejek na dwóch innych lizbońskich trasach: Bica i Lavra. W czwartek burmistrz Carlos Moedas ogłosił, że kolejki Bica oraz Lavra na razie nie wznowią kursowania, ale od poniedziałku zostaną zastąpione "alternatywnym środkiem transportu".

Katastrofa kolejki w Lizbonie. Lista wszystkich ofiar i przyczyny
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Katastrofa kolejki w Lizbonie. Lista wszystkich ofiar i przyczyny

Autorka/Autor: momo/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/TIAGO PETINGA

