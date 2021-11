Eksplozja taksówki przed szpitalem w Liverpoolu. Trzy osoby zatrzymane

Zatrzymani na mocy ustawy o terroryzmie

- Wciąż trwają prace nad ustaleniem, co się stało. Bierzemy pod uwagę różne scenariusze na temat tego, co spowodowało eksplozję, ale biorąc pod uwagę, to, co się stało, na wszelki wypadek dochodzenie prowadzi policja antyterrorystyczna wspierana przez policję hrabstwa Merseyside - powiedziała Serena Kennedy, komendant policji Merseyside. Zaznaczyła, że nie oznacza to jednak, by coś wskazywało, by zdarzenie miało podłoże terrorystyczne.