Dramatyczne historie uchodźców z Ukrainy i pomoc Polaków na fotografiach. W Wilnie otwarto wystawę "24.02"

Gliński: Ukraina walczy nie tylko za siebie, ale też za Polskę, Europę i cały świat

Przypomniał, że "wojna wciąż trwa, codziennie giną żołnierze i osoby cywilne". Ocenił też: "Wiemy, że jest wielu, także na Zachodzie Europy, którzy chcieliby, żeby ludzkość przyzwyczaiła się do wojny, żeby dała przyzwolenie na to, co Rosja robi na Ukrainie. Nie ma na to zgody".