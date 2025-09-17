Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Rozpracowano grupę terrorystyczną. Zamachy planowano w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii

W pościg ruszyła litewska policja
Litewska prokuratura: rosyjski wywiad wojskowy stoi za podpaleniami sklepu Ikea w Wilnie i hali targowej w Warszawie
Źródło: TVN24
Litewskie służby rozpracowały zorganizowaną grupę przestępczą. Podejrzani mieli przeprowadzić cztery akty terrorystyczne w różnych krajach europejskich, w tym w Polsce, między innymi z użyciem samozapalnych paczek nadawanych kurierem.

Jak poinformowała w środę litewska prokuratura, cytowana przez agencję BMS, śledztwo dotyczy bardzo poważnych przestępstw - działalności zorganizowanej grupy terrorystycznej i aktów terroru. W ich komunikacie nie podano, ile osób zatrzymano na Litwie i w innych krajach.

Na obecnym etapie śledztwa, zarzuty dotyczące organizacji i popełnienia wymienionych przestępstw postawiono łącznie 15 podejrzanym - obywatelom Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy.

Przedłużenie kontroli na granicach. Jest projekt MSWiA
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Przedłużenie kontroli na granicach. Jest projekt MSWiA

Polska

Zamachy z użyciem paczek

Organy ścigania ustaliły, że 19 lipca ubiegłego roku obywatel Litwy A. Sz., urodzony w 1973 roku, działając ze swoimi wspólnikami, skorzystał z usług międzynarodowych firm kurierskich DHL i DPD, wysyłając z Wilna do różnych krajów europejskich cztery przesyłki z własnoręcznie wykonanymi ładunkami wybuchowymi i zapalającymi.

Dwie z tych przesyłek zostały zaadresowane i wysłane samolotami transportowymi DHL do Wielkiej Brytanii, a dwie pozostałe zaadresowane i wysłane do Polski pojazdami ciężarowymi DPD.

Jak podaje prokuratura, 20 lipca ubiegłego roku pierwsza przesyłka, sterowana za pomocą zaprogramowanego elektronicznego zegara, wybuchła i zapaliła się na lotnisku w niemieckim Lipsku tuż przed załadowaniem ładunku do samolotu cargo DHL, lecącego trasą Wilno-Lipsk-Wielka Brytania.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Magazyn, paczki, przesyłki
"Najgroźniejszy ujawniony w Polsce przykład rosyjskiej dywersji". Cztery osoby aresztowane
Polska
shutterstock_2271229361
Tajemnicza paczka i pożar w magazynie. Kolejny taki przypadek
shutterstock_2483954751
Niemcy ostrzegają przed zagadkowymi paczkami. Jedna omal nie doprowadziła do katastrofy

Następnego dnia druga przesyłka wybuchła i zapaliła się w ciężarówce DPD jadącej przez Polskę. Jeszcze dzień później trzecia przesyłka wybuchła i zapaliła się w magazynie DHL w Birmingham w Wielkiej Brytanii. Czwarta przesyłka, przewożona przez DPD transportem lądowym w Polsce, nie zapaliła się z powodu awarii mechanizmu, w wyniku czego nie doszło do detonacji ładunku wybuchowego.

W trakcie śledztwa ustalono, że domowej roboty ładunki wybuchowe były sterowane za pomocą elektronicznych zegarów ukrytych w poduszkach do masażu, a dodatkowe mieszanki materiałów palnych, mające na celu wzmocnienie działania zapalającego, znajdowały się w opakowaniach ze środkami higienicznymi i kosmetycznymi.

W tle rosyjskie służby

Według prokuratury w trakcie śledztwa ustalono, że wskazane przestępstwa zostały zaplanowane i były koordynowane przez obywateli Rosji, powiązanych z rosyjskimi służbami wywiadowczymi.

Organy ścigania zwracają uwagę, że kilku koordynatorów przestępstw jest również bezpośrednio związanych z próbą przeprowadzenia aktu terrorystycznego w maju ubiegłego roku w Wilnie, kiedy to podpalono centrum handlowe Ikea. Są to obywatel Ukrainy Danil Gromow, urodzony w 1988 roku, który posługuje się również danymi osobowymi obywatela Rosji Jarosława Michajłowa, oraz Tomas Dovganas Stabaczinskas, urodzony w 1971 roku, posiadający obywatelstwo litewskie i rosyjskie. Za nimi i za jeszcze jednym podejrzanym - urodzonym w 1962 roku Andriejem Baburowem - wysłano międzynarodowe listy gończe.

Litewska prokuratura: rosyjski wywiad wojskowy stoi za podpaleniami sklepu Ikea w Wilnie i hali targowej w Warszawie
Źródło: TVN24

Ustalono, że podczas organizowania i przygotowywania aktów terroru do poszczególnych zadań wykorzystywano również inne osoby z Litwy, Rosji, Łotwy, Estonii i Ukrainy, które były angażowane poprzez wykorzystanie znajomości, rekrutację i kontakt za pośrednictwem aplikacji Telegram z oferowaniem wynagrodzenia i rozliczania się w kryptowalucie.

"Ustalono, że wspomniane osoby działały w sposób zorganizowany, zachowując szczególną konspirację, dzieląc się poszczególnymi zadaniami, takimi jak transport przesyłek i materiałów wybuchowych, przekazywanie ich innym osobom, ukrywanie w specjalnie przygotowanych skrytkach lub innych miejscach, aktywowanie ładunków wybuchowych oraz inne, różne, najczęściej niezwiązane ze sobą zadania dla wykonawców i ich sieci" - czytamy w komunikacie prokuratury.

"Wyjątkowa perfidia" podpaleń w Wilnie i Warszawie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Wyjątkowa perfidia" podpaleń w Wilnie i Warszawie

Międzynarodowe poszukiwania

W ramach śledztwa przeprowadzono ponad 30 przeszukań na Litwie, w Polsce, na Łotwie i w Estonii.

Za utworzenie i działanie w grupie terrorystycznej, zgodnie z kodeksem karnym, grozi kara pozbawienia wolności od pięciu lat do dożywocia, a za akt terrorystyczny - kara pozbawienia wolności do 10 lat.

Ogłoszono, że w celu przeprowadzenia tego śledztwa w Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) utworzono wspólną grupę śledczą. W jej ramach współpracują funkcjonariusze organów ścigania i służb wywiadowczych z Litwy, Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Łotwy, Estonii, Stanów Zjednoczonych i Kanady.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms//akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Wikipedia-CC-BY-2.0 | David Holt

Udostępnij:
TAGI:
LitwaTerroryzmbezpieczeństwoPrzestępstwaProkuratura
Czytaj także:
Broń palna
Za często mylą ludzi z dzikami. Są szanse na zmiany
Marzanna Zielińska
Andrzej Domański
Minister o relacjach z prezydentem. "Sytuacja jest jasna"
BIZNES
Próba przed spektaklem "Najlepsze miasto świata. Opera o Warszawie"
Muzyką, elektroniką, multimediami opowiedzą o "najlepszym mieście świata"
Piotr Bakalarski
Światło w niebie, Warszawa
Tajemnicze punkty świetlne na warszawskim niebie
WARSZAWA
Świerszczak melodyjny
Nie widziano go w Polsce od ponad 30 lat
METEO
imageTitle
Mniejsi i debiutanci na pierwszy ogień. Wielki powrót Norwegów
EUROSPORT
Marynarka Wojenna
Zielone światło dla nowych okrętów podwodnych
Michał Tracz
Tomasz Siemoniak
Siemoniak o "absurdalnym ataku" na wojsko. "Absolutnie niedopuszczalne"
Polska
Jacek Siewiera
"Archaiczny łańcuch wymiany informacji". Co ujawniają wydarzenia w Wyrykach
Polska
imageTitle
Polacy z kompletem zwycięstw, ale wciąż bez błysku. "Wejść na wyższy poziom"
EUROSPORT
40-latek usłyszał zarzut uszkodzenia mienia
Rzucił kamieniem w witrynę sklepową, "bo się zdenerwował". Zostanie deportowany
WARSZAWA
Jerome Powell
Pierwsza taka decyzja za czasów drugiej kadencji Trumpa
BIZNES
Pogodnie, słonecznie, ciepło, jesień
To będzie gorący weekend. Ciepło napłynie znad zwrotnika
METEO
Izraelska armia rozrzuciła ulotki nakazujące ewakuację nad miastem Gaza
Deszcz ulotek nad miastem Gaza
Świat
shutterstock_1964043244
Ustalili tajną bazę specnazu. Propagandzistę Kremla zdradziły publikacje
Świat
Niedźwiedź
Niedźwiedzica wskoczyła do samochodu i ukradła lodówkę
METEO
imageTitle
Rafał Majka rozpoczął pożegnanie z wyścigami etapowymi
EUROSPORT
Ostatnie Pokolenie w MSN
Aktywiści zniszczyli zdjęcie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. "Nie będziemy eksponatem"
WARSZAWA
Trybunał Stanu
Była awantura, trwa chaos, sprawa ma powrócić. "Każdy widzi gołym okiem, o co chodzi"
Polska
Noc, deszcz
Nocą i za dnia może popadać
METEO
Po Krakowie skacze kangur
Po Krakowie skakał kangur. Nagranie z obławy
Kraków
Thomas Rose
Krok kandydata na ambasadora USA w Polsce ku zatwierdzeniu
Świat
Teslą do Biedronki. "Co tu się wydarzyło"?
Wjechał teslą w sklep? "Co tu się wydarzyło"
Gabriela Sieczkowska
Superdron Global Hawk (zdjęcie ilustracyjne)
Superdron w polskiej przestrzeni powietrznej w "newralgicznym momencie"
Polska
pap_20250729_0TO
Rewolucja w uldze podatkowej. Jest projekt
BIZNES
Północny Atlantyk
Pod Atlantykiem może znajdować się woda zdatna do picia
METEO
Władysław Kosiniak-Kamysz
Minister obrony reaguje na słowa Zełenskiego. "Niepotrzebne i nieprawdziwe"
Polska
imageTitle
Klęska kadry prowadzonej przez wybitnego reprezentanta Polski
EUROSPORT
Uroczystości pogrzebowe Katarzyny Stoparczyk
Wzruszający pogrzeb Katarzyny Stoparczyk
Polska
imageTitle
Liderka nie zawiodła. Historyczny sukces Ukrainek
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica