Litwa, Łotwa i Estonia przekażą Ukrainie uzbrojenie. To odpowiedź na rosyjskie zagrożenie

W związku z rosyjskim zagrożeniem, Litwa, Estonia i Łotwa przekażą Ukrainie uzbrojenie o charakterze defensywnym wyprodukowane w USA - poinformowali w piątek wieczorem, we wspólnym komunikacie, ministrowie obrony tych trzech państw nadbałtyckich. "Przyczyni się to do wzmocnienia zdolności obronnych Ukrainy" - podkreślili ministrowie.