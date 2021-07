"Litwa wobec tej nieprawdopodobnej presji nie może zostać sama". Grupa Wyszehradzka zapowiada pomoc

Rau: Litwa nie może zostać sama

- Osiągnęliśmy od razu konsensus co do tego, że Litwa wobec tej nieprawdopodobnej presji migracyjnej nie może zostać sama. Litwini zwracali się już do naszych poszczególnych państw o bezpośrednią pomoc. My chcemy to skoordynować, być silnym adwokatem Litwy w zmaganiach z tym bezprecedensowym wyzwaniem – oznajmił szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau na wspólnej konferencji prasowej ministrów po zakończeniu rozmów w Komarom.