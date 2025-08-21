Szkolenie litewskiej armii z egzekwowania godziny policyjnej w czasie wojny Źródło: Reuters

- Zaangażowanie Litwy w misję pokojową prawdopodobnie nie będzie się znacząco różnić pod względem ilościowym od tego, co zrobiliśmy w Afganistanie - powiedział prezydent Litwy Gitanas Nauseda w rozmowie z TV3.

Wyjaśnił, że może być to około 200 żołnierzy. - Jesteśmy gotowi wnieść tyle, na ile pozwala mandat Sejmu, zarówno poprzez wysłanie wojsk pokojowych, jak i poprzez nasz sprzęt wojskowy – zapewnił Nauseda.

Litwa zaangażowana w działania "koalicji chętnych"

Nauseda zastrzegł jednak, że za wcześnie jest mówić o wysyłaniu żołnierzy, gdyż "być może inne rzeczy będą od nas wymagane" w ramach udziału w tzw. koalicji chętnych.

Koalicja chętnych została zawiązania w marcu br. z inicjatywy premiera Wielkiej Brytanii Keira Starnera w celu opracowania kompleksowego planu wsparcia dla Ukrainy po zawarciu porozumienia pokojowego. Należą do niej 33 państwa.

