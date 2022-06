Cyberataki na litewskie instytucje i przedsiębiorstwa. Przyznali się hakerzy powiązani z Rosją

Powiązani z Rosją hakerzy przeprowadzili w poniedziałek ataki na litewskie instytucje państwowe i przedsiębiorstwa. Do ataków przyznała się grupa Killnet. Przekazała, że jest to zemsta za ograniczenie przez Litwę tranzytu z i do Kaliningradu. "Ataki są różnorodne. Niektóre z nich są bardziej wyrafinowane, inne mniej. Dokonywane są przez cały czas, ale jak dotąd nie odnotowaliśmy zbyt dużych zakłóceń" - przekazał szef Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa.