Świat

O powrocie linii autobusowej nr 666 na Hel piszą na całym świecie

Hel-666
Linia 666 na Hel. Nie wszystkim się to podoba (materiał z 2018 roku)
Źródło wideo: Fakty TVN
Linia autobusowa numer 666 wraca na Półwysep Helski po trzyletniej przerwie. Jej operatorem będzie inny przewoźnik. O historii linii i tym, jakie budziła kontrowersje, można przeczytać od Ukrainy przez Wyspy Brytyjskie aż do Brazylii.

O uruchomieniu linii o charakterystycznym numerze 666 przez FlixBus pisaliśmy w piątek. Autobusy dotrą do Helu aż z Krakowa.

To powrót linii o tym numerze po trzech latach. W 2023 roku PKS Gdynia podjął decyzję o zmianie numeracji popularnej sezonowej linii autobusowej kursującej z Dębek lub Karwi przez Półwysep Helski do Helu. Jej numer budził kontrowersje. Część osób zwracała uwagę na skojarzenia z tzw. liczbą bestii. Dotychczasowe oznaczenie 666 zastąpiono numerem 669.

"Piekielna" linia znów pojedzie na Hel
"Piekielna" linia znów pojedzie na Hel

Pomorze

Informację o tym, że linia autobusowa 666 ponownie dowiezie latem pasażerów do Helu podają media na całym świecie, cytując portal tvn24.pl. Nie brakuje w nich nawiązań do piosenki zespołu AC/DC "Highway to hell".

"Jedna z najbardziej rozpoznawalnych linii'

"Hel to prawdziwe miejsce, a plażowicze mogą znów wsiąść do kontrowersyjnego autobusu o numerze '666', aby dotrzeć do popularnego polskiego kurortu nadmorskiego" - pisze CNN.

CNN: Polska reaktywuje linię autobusową "Highway to Hel" 666
Źródło zdjęcia: CNN

"Nowa, 13-godzinna trasa obsługiwana przez FlixBus połączy Kraków z Helem, przejeżdżając przez inne duże polskie miasta regionalne, w tym stolicę Warszawę" - informuje BBC.

BBC: kontrowersyjny polski autobus "Highway to Hel" 666 powrócił do życia
Źródło zdjęcia: BBC

Na BBC z kolei powołują się inne media, m.in. włoska agencja prasowa ANSA.

"FlixBus przywraca linię nr 666 do Helu w celach marketingowych" - podkreśla ukraińska agencja prasowa UNN.

EuroNews pisze o powrocie "jednego z najbardziej rozpoznawalnych numerów autobusowych w Polsce".

EuroNews: FlixBus reaktywuje słynną polską 666 "Highway to Hel"
Źródło zdjęcia: EuroNews

"Autobus nie jedzie do podziemi, lecz do Helu"

Światowe media przypominają okoliczności zmiany numeru linii przez PKS Gdynia.

"Religijnie konserwatywne grupy w przeszłości ostro krytykowały 'satanistyczny' związek numeru 666 z nazwą Hel, dlatego w 2023 roku numer linii zmieniono na 669" - przypomina Cesky rozhlas, państwowe radio naszych południowych sąsiadów.

"Grupy religijne oskarżały już wcześniej operatora trasy o 'szerzenie satanizmu'" - pisze "Independent".

"Independent": Polska reaktywuje kontrowersyjną trasę autobusową "Highway to Hel" 666
Źródło zdjęcia: Independent

"W tradycji chrześcijańskiej liczba 666 jest znana jako liczba bestii, jednak autobus nie jedzie do podziemi, lecz do Helu, małego kurortu nad Bałtykiem w Polsce" - czytamy na portalu cbsnews.com.

"Autobus linii 666 do Helu wraca do pracy, firma wskrzesza skazaną na zagładę polską trasę turystyczną" - pisze CBS News
Źródło zdjęcia: CBS News

"Numer ostatecznie wycofano i zastąpiono numerem '669' w czerwcu 2023 r. po latach skarg ze strony konserwatywnych grup katolickich, które określały ją mianem 'satanistycznej' i 'antychrześcijańskiej propagandy'. Katolicyzm rzymski jest religią dominującą w Polsce, gdzie Kościół tradycyjnie odgrywał ważną rolę w kształtowaniu społeczeństwa i kultury" - pisze "Daily Mail".

"Daily Mail": Kontrowersyjny autobus "Highway to Hel" w Europie odżył
Źródło zdjęcia: dailymail.com

"Nazwa turystycznej miejscowości na wydłużonym półwyspie w północnym Pomorzu nie ma nic wspólnego z miejscem po śmierci, gdzie karze się grzeszników, zwanym po polsku 'piekłem'" - wyjaśnia holenderski NOS.

NOS: "Highway to Hel" powraca: autobus 666 znów będzie kursował w Polsce
Źródło zdjęcia: NOS.nl

O linii 666 pisze też w Czechach portal iDNES.cz. Wypowiada się tam Michał Leman, prezes FlixBusa na Europę Środkowo-Wschodnią, który podkreślił, że z własnego doświadczenia wie, jaką "walką o życie" może być podróż na Hel zatłoczonym pociągiem.

"Droga do piekła wraca. Polacy przywrócili autobus 666 do Helu" - pisze iDNES.cz
Źródło zdjęcia: iDNES.cz

Informacja o powrocie linii 666 trafiła nawet do Ameryki Południowej. Brazylijski dziennik "O Globo" podkreśla, że powrót linii autobusowej 666 "rozpalił na nowo dawny spór o religię, marketing i transport w kraju".

Linia autobusowa wznawia kursowanie w Polsce po naciskach religijnych i kontrowersjach wokół "szatańskiego" numeru - pisze "O Globo"
Źródło zdjęcia: oglobo.globo.com
Filip Czekała
