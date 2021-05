Agencja Associated Press poinformowała, że jej reporterom udało się dotrzeć do oficjalnych dokumentów z polowania. Wynika z nich, że książę Emanuel von und zu Liechtenstein otrzymał czterodniowe pozwolenie na polowanie w okręgu Covasna, a 13 marca zastrzelił 17-letniego niedźwiedzia brunatnego, za którego miał zapłacić 7 tysięcy euro.

Gabriel Paun, lider grupy Agent Green przekazał, że 17-letni Artur był największym niedźwiedziem zamieszkującym teren Rumunii oraz prawdopodobnie największym w całej Unii Europejskiej. - Zastanawiam się, jak książę mógł pomylić samicę niedźwiedzia, która nachodzi wioski, z największym samcem, który mieszkał w głębokim lesie – zauważył Paun. Jego zdaniem "to jasne, że książę nie przyjechał, by rozwiązać problemy lokalnej społeczności, ale by zabić niedźwiedzia i zabrać do domu trofeum, które mógłby powiesić na ścianie".