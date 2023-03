Libijska armia: odzyskaliśmy 2,5 tony uranu

czytaj dalej

Rosjanie prawdopodobnie próbują wydobyć szczątki strąconego amerykańskiego drona z Morza Czarnego, lecz jest bardzo mało prawdopodobne, by udało im się uzyskać cokolwiek cennego - poinformował w czwartek rzecznik Pentagonu generał Pat Ryder. Dodał, że nie wie, czy zniszczenie we wtorek drona przez rosyjskie myśliwce było celowe i czy jest to część "skoordynowanej kampanii".