Debata w Parlamencie Europejskim w sprawie "lex Tusk". Decyzja rano

W środę w Parlamencie Europejskim może odbyć się debata dotycząca polskiej ustawy powołującej specjalną komisję do zbadania wpływów Rosji, zwanej "lex Tusk". Jak dowiaduje się TVN24, decyzja o tym ma zapaść rano. Cztery grupy w Parlamencie Europejskim porozumiały się w sprawie jej organizacji "w trybie pilnym". Potwierdził to europoseł Andrzej Halicki (Platforma Obywatelska), informując PAP, że w imieniu Komisji Europejskiej wystąpi komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders.

We wtorek na posiedzeniu Rady UE ds. Ogólnych odbyło się wysłuchanie w sprawie praworządności w Polsce . Polskę na spotkaniu reprezentował ambasador przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś zamiast ministra do spraw europejskich Szymona Szynkowskiego vel Sęka. - Polska po raz kolejny obniża rangę tego spotkania, wysyłając na nie tylko ambasadora - komentował reporter TVN24 w Brukseli Sebastian Napieraj.

W tle rozmowy o stanie praworządności w Polsce jest sprawa ustawy "lex Tusk", która zakłada powołanie komisji do spraw badania wpływów rosyjskich w Polsce. Prezydent Andrzej Duda podpisał ją w poniedziałek, ale zapowiedział równocześnie, że skieruje ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego.

W środę debata w PE. Halicki: zorganizowana w trybie pilnym

"Decyzja zapadła we wtorek po południu. Debata zostanie zorganizowana w trybie pilnym. Cztery grupy porozumiały się co do tego, że tytuł debaty to wezwanie Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej do odpowiedzi na atak na demokrację w Polsce" – powiedział Halicki.