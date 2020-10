Wenezuela oskarża władze Hiszpanii: umożliwiły ucieczkę niebezpiecznemu przestępcy

W sobotę hiszpańskie media, powołując się na rodzinę opozycjonisty, poinformowały, że opuścił on potajemnie Wenezuelę przez granicę z Kolumbią, skąd następnie odleciał do Hiszpanii. Część mediów w Hiszpanii zauważa, że udanie się Lopeza do Hiszpanii jest wydarzeniem, którego można było się spodziewać, gdyż w Madrycie mieszka m.in. jego ojciec Lopez Gil.