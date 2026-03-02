Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Myśliwiec runął na ziemię, pilot się katapultował. Nagranie

cnn-samolot
Myśliwiec rozbił się w pobliżu amerykańskiej bazy w Kuwejcie
Źródło: [2026 Cable News Network All Rights Reserved]
Myśliwiec rozbił się niedaleko amerykańskiej bazy lotniczej w Kuwejcie, pilot się katapultował - donosi CNN. Stacja opublikowała nagranie ze zdarzenia. Nie jest jeszcze jasne, do kogo należał samolot. Ministerstwo obrony Kuwejtu poinformowało, że w poniedziałek rozbiło się kilka amerykańskich myśliwców.

W pobliżu Al-Dżahra w Kuwejcie rozbił się myśliwiec - donosi stacja CNN, która opublikowała nagranie ze zdarzenia. Zdaniem CNN, nagranie pochodzi z okolic amerykańskiej bazy lotniczej w tym regionie.

Na filmie widać płonącą maszynę opadającą na ziemię.

ZOBACZ TEŻ: Co teraz dzieje się w Iranie i w regionie? Sprawdź w naszej relacji na żywo

Jak donosi stacja, samolot rozbił się w odległości 10 kilometrów od amerykańskiej bazy Ali Al Salem w Kuwejcie. Zdaniem CNN maszyna przypomina model F-15E lub F/A-18.

Nie jest jasne, do kogo należał samolot. CNN donosi, że amerykańskie modele F/A-18 są też na wyposażeniu Kuwejtu.

CNN opublikowała też nagranie, na którym prawdopodobnie widać pilota tego myśliwca lecącego ze spadochronem na ziemię.

Ministerstwo Obrony Kuwejtu: rozbiło się kilka myśliwców

Ministerstwo obrony Kuwejtu poinformowało, że kilka amerykańskich myśliwców rozbiło się w poniedziałek rano na terytorium tego państwa. Członkowie wszystkich załóg przeżyli - przekazano.

Atak USA i Izraela na Iran

USA i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki na Iran, zapowiadając, że będą one kontynuowane w nadchodzących dniach. W odpowiedzi Iran rozpoczął ataki na Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu, szczególnie w rozlokowane tam amerykańskie bazy.

OGLĄDAJ: Wrze na Bliskim Wschodzie. Najnowsze informacje w TVN24
Iraqis mourn Iranian Supreme Leader Ali Khamenei's death after US-Israeli strikes (fot. z 1.03.2026)

Wrze na Bliskim Wschodzie. Najnowsze informacje w TVN24

Iraqis mourn Iranian Supreme Leader Ali Khamenei's death after US-Israeli strikes (fot. z 1.03.2026)
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Kuba Koprzywa

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: CNN/X

Udostępnij:
Tagi:
KuwejtUSAsamolotyIzraelIran
Czytaj także:
Ali Chamenei
Okazja "zbyt dobra, aby ją przepuścić". Tak zginął Chamenei
Świat
imageTitle
"Jeszcze nie skończyłam". Zabawna wpadka organizatorów po finale Fręch
EUROSPORT
01 1230 lotnisko chopina-0039
LOT zawiesza loty na Bliski Wschód. Dubaj i Rijad na liście
BIZNES
Trzej mężczyźni są podejrzani o oszustwa
Przyszli do banku, wpadli w zasadzkę
WARSZAWA
Baza lotnicza Akrotiri
Dron uderzył w brytyjską bazę. "Służby są w stanie gotowości"
Świat
warszawa shutterstock_2293177159
Tak rośnie polska gospodarka
BIZNES
shutterstock_2371508757
Czerwień na GPW. Główne indeksy w dół po ataku na Iran
BIZNES
Ropa naftowa
Duży ruch na rynkach. Ekspert: kluczowy czas trwania konfliktu
BIZNES
Kłótnia podczas libacji w Gdańsku. Mężczyzna zginął od ciosów nożem (zdjęcie ilustracyjne)
Brutalne zabójstwo 25-latki. Ciosy nożem w szyję, sprawca nieznany
Łódź
Upał, gorąco
Ponad 40 stopni na termometrach. Rekord ciepła zagrożony
METEO
imageTitle
Jasne stanowisko Mourinho. "Jeśli jest winny, nie spojrzę mu więcej w oczy"
EUROSPORT
"Wrócił Tusk, wróciło bezrobocie"?
"Wrócił Tusk, wróciło bezrobocie"? Jest pewna "statystyczna anomalia"
Michał Istel
Zderzenie w Sękocinie Starym
Pięć aut uszkodzonych po zderzeniu na skrzyżowaniu
WARSZAWA
Prezydent USA Donald Trump
Czy Amerykanie popierają atak na Iran? Sondaż
Świat
Zderzenie samochodu osobowego z karetką, Szczecin
Zderzenie w centrum Szczecina. Karetka z osobówką
Szczecin
shutterstock_1100823173
Ministerstwo obrony Kuwejtu: rozbiło się kilka amerykańskich samolotów
Świat
Utrudnienia na Marszałkowskiej (zdjęcie ilustracyjne)
"Zza stojącego tramwaju weszła wprost pod nadjeżdżający skład"
WARSZAWA
aramco shutterstock_2057711087 askarim / Shutterstock.com
Kluczowa rafineria wyłączona. Gigant reaguje na atak
BIZNES
imageTitle
Złamanie kości niestraszne Lewandowskiemu. Chce wrócić na murawę
EUROSPORT
Dym w okolicach ambasady USA w Kuwejcie (02.03.2026)
Ogień w ambasadzie USA. Amerykanie wezwani do "schronienia się"
RELACJA
skuter
Jechał skuterem, czeka go deportacja
WARSZAWA
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
Awaria prądu w szpitalu. Pacjenci kierowani do innych placówek
Wrocław
Dziura w ziemi w indonezyjskiej wiosce Pondok Balik
Gigantyczna dziura w ziemi. Cały czas się powiększa
METEO
imageTitle
Delegacja FIFA odwiedzi Meksyk. Prośby Infantino
EUROSPORT
Zderzenie na trasie S7
Zderzenie kilku aut na trasie S7
WARSZAWA
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
Złoty traci po atakach na Iran
BIZNES
Port Jebel Ali w Dubaju po irańskim ataku
Wiceszef MSZ o Polakach na Bliskim Wschodzie. "Tysiące osób próbują się skontaktować"
Polska
0103N232XR F16 KOLBUS IMPREZA CHARYTATYWNA BEZ WIZ-0058
"Hanka jest z nami, nie zapomnimy o niej nigdy"
Polska
Powodzie w Południowej Australii
"Nigdy nie widziałam takiego deszczu"
METEO
imageTitle
Kostium Jutty Leerdam sprzedany. Zawrotna cena
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica