Myśliwiec runął na ziemię, pilot się katapultował. Nagranie

Myśliwiec rozbił się w pobliżu amerykańskiej bazy w Kuwejcie Źródło: [2026 Cable News Network All Rights Reserved]

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W pobliżu Al-Dżahra w Kuwejcie rozbił się myśliwiec - donosi stacja CNN, która opublikowała nagranie ze zdarzenia. Zdaniem CNN, nagranie pochodzi z okolic amerykańskiej bazy lotniczej w tym regionie.

Na filmie widać płonącą maszynę opadającą na ziemię.

Fighter jet crashes in Kuwait, video geolocated by CNN shows. Follow live updates. https://t.co/M5HegUwE4s pic.twitter.com/y06LcYobJT — CNN Breaking News (@cnnbrk) March 2, 2026 Rozwiń

ZOBACZ TEŻ: Co teraz dzieje się w Iranie i w regionie? Sprawdź w naszej relacji na żywo

Jak donosi stacja, samolot rozbił się w odległości 10 kilometrów od amerykańskiej bazy Ali Al Salem w Kuwejcie. Zdaniem CNN maszyna przypomina model F-15E lub F/A-18.

Nie jest jasne, do kogo należał samolot. CNN donosi, że amerykańskie modele F/A-18 są też na wyposażeniu Kuwejtu.

CNN opublikowała też nagranie, na którym prawdopodobnie widać pilota tego myśliwca lecącego ze spadochronem na ziemię.

Ministerstwo Obrony Kuwejtu: rozbiło się kilka myśliwców

Ministerstwo obrony Kuwejtu poinformowało, że kilka amerykańskich myśliwców rozbiło się w poniedziałek rano na terytorium tego państwa. Członkowie wszystkich załóg przeżyli - przekazano.

بيان رقم 7



صرّح الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع بأنه في صباح هذا اليوم سقطت عدد من الطائرات الحربية الأمريكية، مؤكداً نجاة أطقمها بالكامل.



وأوضح أن الجهات المختصة باشرت فوراً إجراءات البحث والإنقاذ، حيث تم إخلاء الأطقم ونقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم… pic.twitter.com/HYX3LGqEX1 — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) March 2, 2026 Rozwiń

Atak USA i Izraela na Iran

USA i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki na Iran, zapowiadając, że będą one kontynuowane w nadchodzących dniach. W odpowiedzi Iran rozpoczął ataki na Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu, szczególnie w rozlokowane tam amerykańskie bazy.

OGLĄDAJ: Wrze na Bliskim Wschodzie. Najnowsze informacje w TVN24

Opracował Kuba Koprzywa