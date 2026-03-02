Myśliwiec runął na ziemię, pilot się katapultował. Nagranie

W pobliżu Al-Dżahra w Kuwejcie rozbił się myśliwiec - donosi stacja CNN, która opublikowała nagranie ze zdarzenia. Zdaniem CNN, nagranie pochodzi z okolic amerykańskiej bazy lotniczej w tym regionie.
Na filmie widać płonącą maszynę opadającą na ziemię.
Jak donosi stacja, samolot rozbił się w odległości 10 kilometrów od amerykańskiej bazy Ali Al Salem w Kuwejcie. Zdaniem CNN maszyna przypomina model F-15E lub F/A-18.
Nie jest jasne, do kogo należał samolot. CNN donosi, że amerykańskie modele F/A-18 są też na wyposażeniu Kuwejtu.
CNN opublikowała też nagranie, na którym prawdopodobnie widać pilota tego myśliwca lecącego ze spadochronem na ziemię.
Ministerstwo Obrony Kuwejtu: rozbiło się kilka myśliwców
Ministerstwo obrony Kuwejtu poinformowało, że kilka amerykańskich myśliwców rozbiło się w poniedziałek rano na terytorium tego państwa. Członkowie wszystkich załóg przeżyli - przekazano.
Atak USA i Izraela na Iran
USA i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki na Iran, zapowiadając, że będą one kontynuowane w nadchodzących dniach. W odpowiedzi Iran rozpoczął ataki na Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu, szczególnie w rozlokowane tam amerykańskie bazy.
Opracował Kuba Koprzywa
Źródło: CNN
Źródło zdjęcia głównego: CNN/X