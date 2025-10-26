Kurdyjscy bojownicy opuścili Turcję

Lider kurdyjskiej PKK Abdullah Ocalan na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters

Stanowisko organizacji, uznających przywództwo więzionego współzałożyciela PKK Abdullaha Ocalana i podążających za jego koncepcją demokratycznego konfederalizmu, odczytano na północy Iraku w językach tureckim i kurdyjskim. W ceremonii udział wzięło 25 bojowników, będących częścią oddziałów, które wyjechały z Turcji do autonomicznego regionu Iraku - Kurdystanu.

W oświadczeniu zaznaczono, że kroki podjęte w ostatnich miesiącach przez stronę kurdyjską "głęboko wpłynęły na kontekst społeczny i polityczny w Turcji, dając impuls demokratyzacji i pokojowi".

- Uzgodnienia XII Kongresu PKK (na którym podjęto decyzję o samorozwiązaniu PKK - red.) przewidywały wycofanie do Stref Obronnych Medyi (baz kurdyjskich na północy Iraku - red.) oddziałów partyzanckich, których obecność w granicach Turcji mogłaby zwiększyć ryzyko starć i ewentualnych prowokacji - ogłoszono. Kurdyjscy liderzy dodali, że krok ten został zatwierdzony przez Ocalana.

W oświadczeniu wezwano też władze w Ankarze do jak najszybszego przyjęcia "zmian prawnych, umożliwiających demokratyczną integrację" Kurdów.

Kurdowie składają broń

Proces pokojowy zapoczątkował w październiku 2024 roku lider nacjonalistycznej Partii Narodowego Działania (MHP) Devlet Bahceli, wzywając kierownictwo PKK - organizacji uznawanej za terrorystyczną między innymi przez Turcję, USA i Unię Europejską - do złożenia broni. W odpowiedzi więziony od 1999 roku lider PKK Abdullah Ocalan zwrócił się w lutym do bojowników o zakończenie walk.

PKK ogłosiła następnie 12 maja zakończenie powstania zbrojnego, w wyniku którego w ciągu 40-letniej wojny zginęło ponad 40 tysięcy osób. Na początku lipca bojownicy rozpoczęli proces składania broni, niszcząc symboliczne w górach północnego Iraku kilkadziesiąt sztuk broni.

Bojownicy PKK składają broń (zdjęcie z 11 lipca) Źródło: SHWAN MOHAMMED/AFP/East News

W ostatnich latach walki tureckiej armii z kurdyjskimi partyzantami toczyły się przede wszystkim w autonomicznym regionie Kurdystanu na północy Iraku, gdzie zarówno kurdyjscy bojownicy, jak i Turcja utrzymują bazy wojskowe. Turcja podjęła też wiele ofensyw przeciwko Kurdom syryjskim, których uważa za filię PKK.

Kurdowie Źródło: PAP

