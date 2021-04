Ponad sześćdziesiąt lat rządów braci dobiega końca. Następca Raula Castro wskazany

Poniedziałek to ostatni dzień czterodniowego kongresu Komunistycznej Partii Kuby, który odbywa się w Hawanie. Jak podała państwowa agencja informacyjna Prensa Latina, tego dnia partia wybrała na swojego nowego przywódcę prezydenta Miguela Diaz-Canela. Zastąpi on na stanowisku pierwszego sekretarza 90-letniego dyktatora Raula Castro. To najpotężniejsza funkcja w kraju.