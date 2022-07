Kto może zastąpić Johnsona? Jest kolejna kandydatka - szefowa brytyjskiego MSZ Liz Truss

Szefowa brytyjskiego MSZ powiedziała dziennikowi "The Daily Telegraph", na którego łamach ogłosiła start, że chce "walczyć w wyborach jako konserwatystka i rządzić jako konserwatystka" i w dniu objęcia urzędu zacznie od obniżenia podatków. Liz Truss od kilku miesięcy wymieniana była jako potencjalna następczyni dotychczasowego premiera Borisa Johnsona i sondaże wskazują, że należy do najbardziej popularnych polityków Partii Konserwatywnej wśród jej wyborców.

Dziesięcioro kandydatów

Szefowa dyplomacji jest dziesiątą osobą, która zgłosiła się do wyborów. Niedługo po niej to samo zrobił jeden z nowo mianowanych parlamentarnych podsekretarzy stanu w MSZ Rehman Chishti, ale jego szanse na wygraną są bliskie zera. Wcześniej do wyścigu o zastąpienie Johnsona przystąpili: były minister finansów Rishi Sunak, jego następca Nadhim Zahawi, obecny minister transportu Grant Shapps, były minister zdrowia, a wcześniej m.in. finansów Sajid Javid, szef komisji spraw zagranicznych w Izbie Gmin Tom Tugendhat, szef komisji zdrowia, a wcześniej m.in. minister zdrowia i spraw zagranicznych Jeremy Hunt, wiceminister handlu międzynarodowego Penny Mordaunt, prokurator generalna Anglii i Walii Suella Braverman i była wiceminister ds. wyrównywania szans Kemi Badenoch. Nie zdecydował się na to natomiast minister obrony Ben Wallace, któremu dawano największe szanse na wygraną.