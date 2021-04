Królowa Elżbieta II wróciła do obowiązków

Królowa Elżbieta II we wtorek powróciła do swoich obowiązków. Cztery dni po śmierci męża, księcia Filipa, przewodziła ceremonii, w czasie której ze stanowiska lorda szambelana oficjalnie ustąpił hrabia William Peel – poinformowało BBC.

Podczas ceremonii, która odbyła się we wtorek na zamku w Windsorze, królowa Elżbieta II przyjęła od hrabiego Peela jego insygnia i oficjalnie pożegnała jednego z najwyższych urzędników dworu królewskiego, który swój urząd sprawował przez ponad 14 lat. Lord szambelan nadzoruje prace brytyjskiego dworu. Jest odpowiedzialny między innymi za organizację uroczystości królewskich.

Hrabia William Peel przejście na emeryturę ogłosił już w zeszłym roku. Funkcję lorda szambelana niespełna tydzień przed śmiercią Filipa objął były dyrektor agencji bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii MI5 Andrew Parker. Mimo to przygotowania do uroczystości pogrzebowych księcia Filipa do czasu oficjalnego odejścia ze stanowiska nadzorował Peel – zwraca uwagę BBC.