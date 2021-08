Książę Andrzej oskarżany o molestowanie seksualne. Virginia Giuffre składa pozew

Secretary of Defense/Wikimedia CC BY 2.0

Książę Andrzej

Giuffre chce odszkodowania od księcia Andrzeja

"Dwadzieścia lat temu bogactwo, władza, pozycja i koneksje księcia Andrzeja umożliwiły mu wykorzystywanie przestraszonego, bezbronnego dziecka, którego nikt nie mógł ochronić. Już dawno powinien on być pociągnięty do odpowiedzialności" – zaznaczono w pozwie złożonym w sądzie federalnym Nowym Jorku.

Amerykanka występowała już wcześniej z taki zarzutami, co znalazło odzwierciedlenie w dokumentach sądowych i w wywiadach telewizyjnych. Poniedziałkowy pozew złożony w federalnym sądzie okręgowym dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku oceniła jako nowy rozdział w dążeniu do pociągnięcia do odpowiedzialności 61-letniego obecnie księcia.