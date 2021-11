Ponad dziewięć tysięcy osób przedostało się z Białorusi przez Polskę do Niemiec. Ośrodki dla uchodźców zapełniają się

Ponad dziewięć tysięcy osób dostało się z Białorusi przez Polskę do Niemiec - informuje niemiecka policja. Ośrodki dla uchodźców zapełniają się. Tak jest na przykład w Berlinie, gdzie przygotowywane są kolejne miejsca dla osób potrzebujących pomocy. - Patrzę na te obrazy, na to, co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy z zawodową troską, ale jesteśmy przygotowani, że przyjedzie jeszcze więcej osób - powiedział TVN24 Sascha Langenbach, rzecznik prasowy Centrum Rejestracji Migrantów w Berlinie.

- Oczywiście przyjeżdżają ludzie z granicy polsko-białoruskiej. Najczęściej są to osoby z Iraku, z Jemenu, ale także z Afganistanu i innych krajów arabskich. Po przybyciu kwaterowani są w kontenerach - powiedział Sascha Langenbach, rzecznik prasowy Centrum Rejestracji Migrantów w Berlinie

Dodał, że migranci nie zawsze mogą gotować, dlatego dostają śniadanie, obiad i kolację. - Tak wyglądają pierwsze dni migrantów po przybyciu do Berlina - powiedział.

- Patrzę na te obrazy, na to, co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy z zawodową troską, ale jesteśmy przygotowani, że z tego powodu przyjedzie jeszcze więcej osób. To jest nasz obowiązek i musimy go wypełnić - mówił Langenbach.

Jak relacjonowała reporterka TVN24, migrantom w ośrodku udzielana jest także pomoc medyczna. Załatwiane są w nim również sprawy formalne.

"Tak wycieńczonych ludzi jeszcze nigdy nie widziałam"

Aldona Niemczyk, pracownica Centrum Rejestracji Migrantów w Berlinie opowiedziała o grupie osób, która przybyła z Białorusi przez Polskę do Niemiec. - To była grupa młodych Irańczyków. Tak wycieńczonych ludzi jeszcze nigdy nie widziałam - wycieńczonych do granic możliwości. Oni tu prawie zemdleli. Odwodnieni, bez jedzenia, bez butów. Katastrofa po prostu - opowiadała.

W Berlinie zaczyna brakować miejsc. Na 21 tysięcy tylko sześć tysięcy jest wolnych. Urzędnicy i pracownicy socjalni spodziewają się, że tych osób w najbliższym czasie będzie więcej.

Obozowisko migrantów w Kuźnicy. Nagranie MON z 18 listopada TVN24

Kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej

Na granicy polsko-białoruskiej trwa kryzys migracyjny, wywołany w zgodnej opinii Zachodu przez władze w Mińsku, oskarżane o prowadzenie wojny hybrydowej. Polska i inne państwa członkowskie Unii Europejskiej twierdzą, że to odwet Alaksandra Łukaszenki za sankcje nałożone na Białoruś za łamanie praw człowieka.

Autor:js/kab