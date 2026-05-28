Królowa Norwegii w szpitalu

Królowa Norwegii Sonja odwiedziła męża w szpitalu (luty 2026)

U żony króla Haralda V stwierdzono migotanie przedsionków i niewydolność serca. Dwór królewski powiadomił, że królowa będzie przebywać w szpitalu przez co najmniej kilka dni. W trakcie pobytu zostanie poddana obserwacji i badaniom.

Problemy zdrowotne królowej

To kolejne w ostatnich dniach doniesienia o pogorszeniu się stanu zdrowia norweskiej królowej. Z powodu problemów z sercem w drugiej połowie maja królowa odwołała część swojego programu. Nie towarzyszyła też mężowi Haraldowi V podczas wizyty w zachodniej Norwegii. 24 maja dwór poinformował, że po wykryciu migotania przedsionków i niewydolności serca Sonja będzie przebywać na tygodniowym zwolnieniu lekarskim.

Na początku 2025 roku norweska królowa trafiła do szpitala po tym, gdy w trakcie wycieczki narciarskiej wystąpiły u niej poważne problemy zdrowotne. Lekarze musieli jej wówczas wszczepić rozrusznik serca. W kwietniu ubiegłego roku królowa była hospitalizowana z powodu problemów z oddychaniem. Jej syn, następca tronu książę Haakon, przebywał wówczas z wizytą w Polsce.

Również duński dwór informował w ubiegłym tygodniu o hospitalizacji 85-letniej byłej królowej Małgorzaty II. Trafiła ona do szpitala w Kopenhadze, gdzie przeszła zabieg udrożnienia tętnicy wieńcowej. Kilka dni później ponownie była hospitalizowana po wykryciu dużego krwiaka, powstałego w wyniku upadku.

Najstarszy król w Europie

Królowa Sonja 4 lipca skończy 89 lat. Jej mąż, król Harald V, w lutym skończył 89 lat i jest najstarszym żyjącym monarchą w Europie. Mimo zaawansowanego wieku nie wybiera się na emeryturę. Gdy duńska królowa Małgorzata II abdykowała w 2024 roku zadeklarował, że jego przysięga służby na rzecz Norwegii jest dożywotnia.

Ich syn Haakon wyraził podziw dla rodziców, zauważając w rozmowie z dziennikarzami we wtorek, że wciąż pracują na rzecz państwa. - Są już trochę starsi. Oczywiście muszą również brać pod uwagę swój wiek - stwierdził książę, mówiąc o aktywnościach króla i królowej.

Sam - jak przyznał - martwi się też o zdrowie żony, księżnej Mette-Marit, która od kilku lat choruje na idiopatyczne włóknienie płuc (IPF). Jak przyznał we wtorek, "jej stan ostatnio znacznie się pogorszył".