Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Królowa Norwegii w szpitalu

|
Królowa Norwegii Sonja
Królowa Norwegii Sonja odwiedziła męża w szpitalu (luty 2026)
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Terje Pedersen / POOL
Królowa Norwegii Sonja w środę została przyjęta do szpitala Rikshospitalet - przekazał dwór królewski, informując, że powodem hospitalizacji 88-letniej żony norweskiego monarchy są problemy z sercem.

U żony króla Haralda V stwierdzono migotanie przedsionków i niewydolność serca. Dwór królewski powiadomił, że królowa będzie przebywać w szpitalu przez co najmniej kilka dni. W trakcie pobytu zostanie poddana obserwacji i badaniom.

Problemy zdrowotne królowej

To kolejne w ostatnich dniach doniesienia o pogorszeniu się stanu zdrowia norweskiej królowej. Z powodu problemów z sercem w drugiej połowie maja królowa odwołała część swojego programu. Nie towarzyszyła też mężowi Haraldowi V podczas wizyty w zachodniej Norwegii. 24 maja dwór poinformował, że po wykryciu migotania przedsionków i niewydolności serca Sonja będzie przebywać na tygodniowym zwolnieniu lekarskim.

Na początku 2025 roku norweska królowa trafiła do szpitala po tym, gdy w trakcie wycieczki narciarskiej wystąpiły u niej poważne problemy zdrowotne. Lekarze musieli jej wówczas wszczepić rozrusznik serca. W kwietniu ubiegłego roku królowa była hospitalizowana z powodu problemów z oddychaniem. Jej syn, następca tronu książę Haakon, przebywał wówczas z wizytą w Polsce.

Królowa Sonja w lipcu skończy 89 lat
Królowa Sonja w lipcu skończy 89 lat
Źródło zdjęcia: Terje Pedersen/PAP/NTB

Również duński dwór informował w ubiegłym tygodniu o hospitalizacji 85-letniej byłej królowej Małgorzaty II. Trafiła ona do szpitala w Kopenhadze, gdzie przeszła zabieg udrożnienia tętnicy wieńcowej. Kilka dni później ponownie była hospitalizowana po wykryciu dużego krwiaka, powstałego w wyniku upadku.

Najstarszy król w Europie

Królowa Sonja 4 lipca skończy 89 lat. Jej mąż, król Harald V, w lutym skończył 89 lat i jest najstarszym żyjącym monarchą w Europie. Mimo zaawansowanego wieku nie wybiera się na emeryturę. Gdy duńska królowa Małgorzata II abdykowała w 2024 roku zadeklarował, że jego przysięga służby na rzecz Norwegii jest dożywotnia.

Ich syn Haakon wyraził podziw dla rodziców, zauważając w rozmowie z dziennikarzami we wtorek, że wciąż pracują na rzecz państwa. - Są już trochę starsi. Oczywiście muszą również brać pod uwagę swój wiek - stwierdził książę, mówiąc o aktywnościach króla i królowej.

Sam - jak przyznał - martwi się też o zdrowie żony, księżnej Mette-Marit, która od kilku lat choruje na idiopatyczne włóknienie płuc (IPF). Jak przyznał we wtorek, "jej stan ostatnio znacznie się pogorszył".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Następca tronu o żonie: jej stan zdrowia się pogorszył

Następca tronu o żonie: jej stan zdrowia się pogorszył

Syn oskarżony o gwałty, ona wśród znajomych Epsteina. "Czy może być po tym królową?"

Syn oskarżony o gwałty, ona wśród znajomych Epsteina. "Czy może być po tym królową?"

Maciej Wacławik
Źródło: PAP, tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 25 min
pc
"Bałem się ojcostwa, ale jeszcze bardziej go pragnąłem"
Piotr Jacoń
33 min
pc
"24 godziny później już nie żył"
Wywiad medyczny
51 min
pc
"Starsze pokolenie odeszło. Jest nie do zastąpienia"
Monika Olejnik
Udostępnij:
Tagi:
Norwegia
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Karol Nawrocki
Siemoniak o słowach Nawrockiego: nie jestem w stanie tego pojąć
Śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Zapytali czata AI o objawy i wezwali ratowników. Chłopcy uratowali koleżankę
Szczecin
Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz
"SAFE wchodzi w finalną fazę". Pierwsze umowy podpisane
BIZNES
Czesław Mroczek
PiS o zatrzymanych "chłopcach". Wiceminister: nie bierzcie w obronę przestępców
Debata Biden - Trump
"Byłam śmiertelnie przerażona". Żona Bidena wspomina jego debatę z Trumpem
Świat
39-latek złamał trzy dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów
Złamał trzy dożywotnie zakazy. Znów go złapali, ale do aresztu nie trafił
OTWOCK
Melania Trump Z CHOINKĄ
Dlaczego Melania nie była na weselu Donalda Trumpa juniora
Maciej Wacławik
Zbigniew Kapiński
Żurek apeluje do Kapińskiego. "Jeszcze nie jest za późno"
NEWS MICHALSKIEGO
Ryga Łotwa zima shutterstock_1681366414
Turyści odwołują rezerwacje. "Mówią wprost, że chodzi o drony"
BIZNES
Dostawca pizzy (zdjęcie ilustracyjne)
Słona kara za krewetki na pizzy. "Czuję ogromny żal do systemu"
BIZNES
kroplowka shutterstock_2289663457
Te objawy łatwo zrzucić na zmęczenie. Mogą być sygnałem nowotworu krwi
Zdrowie
Mateusz H. słucha mów końcowych. Na ogłoszeniu wyroku go nie było
Rzucił monetą i zabił 18-latkę. Jest wyrok
Katowice
Sklepy Biedronka będą otwarte dłużej
Oburzenie po reklamie Biedronki. Znany raper zabrał głos
BIZNES
"Odmówił uklęknięcia" w meczecie. Jeden szczegół nie pasuje
"Odmówił uklęknięcia do modlitwy" w meczecie. Jeden szczegół nie pasuje
Zuzanna Karczewska
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Ceny paliw w piątek. Nowe obwieszczenie
BIZNES
20-latek spowodował kolizję i uciekł
Kolizja kabrioleta samoróbki. Kierowca nigdy nie miał prawa jazdy
WARSZAWA
Pusty pawilon na Skwerze Hoovera
Elegancki pawilon kolejny sezon świeci pustkami
Piotr Bakalarski
Zbigniew Ziobro
Zmienili terminy urlopów. Sąd przyspiesza w sprawie Ziobry
Polska
Od lewej: książę Sverre Magnus, księżna Mette-Marit i książę Haakon 17 maja 2026 roku w Asker
Następca tronu o żonie: jej stan zdrowia się pogorszył
Świat
Moment wypadku zarejestrował monitoring
14-latka potrącona na przejściu. Prokurator oskarżył dwóch policjantów
Rzeszów
Donald Trump i Nikol Paszynian
Trump wspiera "wielkiego przyjaciela" przed wyborami
Świat
Zbigniew Ziobro
Co dalej z Ziobrą? Jest zapowiedź Żurka
NEWS MICHALSKIEGO
Restauracja
Chciała odszkodowania, bo nie podali jej kranówki do posiłku. Jest wyrok
Świat
Wojskowa ciężarówka z amerykańskimi żołnierzami wypadła z drogi pod Ińskiem
Ciężarówka z amerykańskimi żołnierzami wypadła z drogi. Jedna osoba w ciężkim stanie
temat paliwa
Przecinek zmienił wszystko. Klienci ruszyli na stację
BIZNES
Zaginiony Krzysztof Dymiński
Znalazł w Wiśle kilka ciał. Syna wciąż szuka
WARSZAWA
Złodziei nagrała kamera zamieszczona w schronisku
"Czas na darmową sławę". Schronisko opublikowało nagranie złodziei
Kielce
Motolotnia wpadła do rzeki Pilicy
Leciał z córką, zaczepił o linię energetyczną. Motolotnia runęła do rzeki
MAZOWSZE
pap_20260522_3XO
To może być pierwszy bilioner na świecie
Łukasz Figielski
58 min
Donald Tusk na sali posiedzeń Sejmu
"On będzie się bił o to stanowisko". Tusk ma dwa duże nazwiska
Podcast polityczny
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica