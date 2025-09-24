Próba zakłócenia koło Królewca nawigacji samolotu z ministrą obrony Hiszpanii

Baltic Air Policing. Piloci hiszpańscy i włoscy pełnią misję patrolową nad Morzem Bałtyckim (7.02.2024 r.) Źródło: Reuters Archive

Zdarzenie miało miejsce w środę rano. Wojskowy samolot z ministrą obrony Margaritą Robles na pokładzie mijał rosyjski obwód królewiecki, gdy jego pokładowa nawigacja satelitarna GPS doświadczyła "zakłóceń", przekazało ministerstwo. Nie jest jasne, gdzie dokładnie znajdował się wówczas samolot. Początkowo informowano, że nad terytorium rosyjskiej enklawy, później część mediów sprecyzowała, że do próby zakłócenia sygnału doszło w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, około 32 kilometry od Królewca. Według hiszpańskich mediów, maszyna którą leciała ministra to airbus A330 MRTT sił powietrznych Hiszpanii.

Próba zakłócenia nawigacji nad Królewcem

Hiszpańskie media nazywają to zdarzenie "próbą zakłócenia sygnału GPS", która jednak miała nie przynieść rezultatów. Doniesienia te potwierdził następnie hiszpański podpułkownik Arjona, który wyjaśnił szczegóły incydentu podczas lotu grupie dziennikarzy, m.in. z redakcji Infodefensa. Jak poinformował, w tym przypadku próba zakłócenia nawigacji nie odniosła skutku dzięki zabezpieczeniom wbudowanym w wojskowy system nawigacji i pozycjonowania, który jest bezpośrednio połączony z satelitami.

Podpułkownik stwierdził także, że nie był to bezpośredni atak na hiszpański samolot, lecz rodzaj zakłóceń – znany również jako zagłuszanie – które miał wpływ na każdy samolot, cywilny lub wojskowy, przelatujący przez ten obszar. Wyjaśnił też, że GPS wydał kilka alarmów ostrzegających przed próbą zagłuszenia sygnału.

Hiszpańska minister obrony na Litwie

Margarita Robles w środę udała się na Litwę, aby odwiedzić hiszpański kontyngent rozmieszczony tam w bazie w Szawlach na północy kraju. Stacjonuje tam osiem hiszpańskich myśliwców Eurofighter i 150 żołnierzy, będących częścią misji NATO Baltic Air Policing, informuje hiszpańska telewizja Antena3.

Ministra obrony Hiszpanii Margarita Robles Źródło: RITZAU SCANPIX/PAP/EPA