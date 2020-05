"Jestem anestezjologiem wszystkich, ładnych i brzydkich. Ale nie będę anestezjologiem kretynów"

"W tydzień zapomnieliśmy o 33 tysiącach osób zmarłych, to spory problem"

W kolejnym zdaniu zestawia swój wysiłek z lekkomyślnością ludzi. - Nie sypiam, usypiam tych, którym koszmarny ból mam uśmierzyć. Bezsenność i nagłe przebudzenia po trzech miesiącach pracy na oddziale COVID. A wy, co do cholery robicie? Chodzicie na aperitivo... - wytyka wzburzony. [Aperitivo to tradycyjne, wieczorne wyjście na alkoholowego drinka, po zakupie napoju można do woli częstować się zakąskami wyłożonymi zazwyczaj na wspólnym bufecie - red.]