Wielka Brytania rozszerza "zieloną listę". Polski na niej nie ma

Kolejne 16 terytoriów na całym świecie trafiło na "zieloną listę" miejsc, z których po powrocie nie trzeba odbywać kwarantanny – poinformował w czwartek wieczorem brytyjski rząd. Wbrew oczekiwaniom nie ogłosił, że osoby zaszczepione nie będą musiały jej odbywać po powrocie z miejsc oznaczonych na żółto. Wśród tych krajów znajduje się Polska.

Minister transportu Grant Shapps powiedział, że zamiarem rządu jest umożliwienie podróży do krajów z "żółtej listy" dla osób w pełni zaszczepionych w dalszej części lata, ale nie sprecyzował, kiedy miałoby to nastąpić. Resort oświadczył jedynie, że nastąpi to etapami i zacznie się od rezydentów Wielkiej Brytanii. O tym, że osoby w pełni zaszczepione będą mogły podróżować do tych krajów bez kwarantanny od kilku dni spekulowała brytyjska prasa.

Nowe miejsca na "zielonej liście"

W związku z tym na razie jedyne konkretne zmiany to dodanie kolejnych terytoriów do "zielonej" i "czerwonej" listy. Na pierwszą, która do tej pory liczyła tylko 11 państw i terytoriów, trafiło 16 kolejnych, ale z Europy jedynie Malta, hiszpański archipelag Balearów i portugalska, lecz geograficznie znajdującą się w Afryce, Madera.

Reszta to wyspy na Karaibach lub na Pacyfiku, ale jako potencjalną destynację turystyczną dodano też np. Brytyjskie Terytorium Antarktyczne. W przypadku nowo dodanych terytoriów 10-dniowa kwarantanna przestanie obowiązywać 30 czerwca rano.

Polska na żółtej liście

Na "czerwoną listę", która do tej pory liczyła 50 państw, dodano sześć kolejnych - Dominikanę, Erytreę, Haiti, Mongolię, Tunezję i Ugandę. Obecność na tej liście oznacza zakaz wyjazdu do tych państw z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to absolutnie niezbędne, a powrót z nich łączy się z obowiązkiem odbycia 10-dniowej płatnej kwarantanny w wyznaczonych przez rząd hotelach.

Prawie wszystkie państwa europejskie, w tym Polska, zostały oznaczone na żółto, co oznacza, że po przyjeździe z nich trzeba odbyć kwarantannę w domu oraz wykonać dwa testy na obecność koronawirusa.

