W Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa zmarło ponad 10 tysięcy osób

W ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii w związku z zakażeniem koronawirusem zmarło 737 osób - podał brytyjski resort zdrowia. Łączna liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 w tym kraju wzrosła więc do 10612. Wielka Brytania jest piątym krajem na świecie, w którym zmarło ponad 10 tysięcy osób.

Nowy bilans ofiar, który wynosi 737 przypadków, obejmuje 24 godziny między godz. 17 w piątek a 17 w sobotę. Jest wyraźnie niższy niż rekordowe 980 zgonów, o których poinformowano w piątek oraz od bilansu z soboty, gdy wynosił on 917.

Może to być jednak efektem tego, że w weekend nie we wszystkich przypadkach na bieżąco potwierdzany jest fakt, że zgon nastąpił z powodu koronawirusa (to było przyczyną mniejszej liczby zgonów w poprzedni weekend).