W tym roku w Wielkiej Brytanii ponad 60 tysięcy więcej zmarłych niż w ostatnich latach

Jak podał brytyjski urząd statystyczny ONS (Office for National Statics), od początku roku do 22 maja włącznie w Anglii i Walii zarejestrowano prawie 286,8 tys. zgonów. To wzrost o prawie 51,5 tys. w stosunku do średniej dla tego samego okresu roku z lat 2015-2019. Ze statystyk wynika, że w ciągu pierwszych 12 tygodni roku, przed pierwszym zgonem z powodu COVID-19, liczba osób zmarłych była o ponad 4 800 niższa od pięcioletniej średniej, a od 13. do 21. tygodnia roku, czyli do 22 maja włącznie - była o ponad 56,3 tys. wyższa od średniej.