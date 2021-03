Nowy wariant VUI-21MAR-02 (P3) pod obserwacją. Dwa przypadki w Anglii

We wtorek poinformowano również o wykryciu dwóch kolejnych przypadków brazylijskiego wariantu P.1 - jeden stwierdzono w Londynie, a drugi w regionie West Midlands. Oba są związane z podróżami do Brazylii. Oznacza to, że liczba wykrytych w Wielkiej Brytanii zakażeń brazylijskim wariantem P.1 wzrosła do 12, z czego dziewięć stwierdzono w Anglii, a trzy - w Szkocji. Wszystkie wykryto u osób, które albo same podróżowały do Brazylii, albo miały kontakt z osobą, która była w tym kraju.