Wielka Brytania: najwyższy dzienny wzrost zakażeń od końca czerwca

Dziewięć nowych przypadków śmiertelnych wśród zakażonych to o jeden więcej, niż w bilansie podanym w niedzielę, ale i tak jest to pierwszy przypadek od 12-13 marca, by przez dwa kolejne dni liczba zgonów była jednocyfrowa. Wprawdzie oba te bilanse dotyczą dni weekendowych, gdy zawsze następuje wyraźny spadek w statystykach, związany z opóźnieniami przy potwierdzaniu przyczyny zgonu, niemniej ani przed tygodniem, ani przed dwoma nie było tak niskiej łącznej liczby.