Najgorsza doba w Wielkiej Brytanii od początku pandemii. Zmarło ponad 1300 osób, 68 tysięcy zakażonych

Z powodu COVID-19 w Wielkiej Brytanii zmarło ostatniej doby 1325 osób, co jest najgorszym bilansem od początku pandemii – podał w piątek brytyjski rząd. W tym samym czasie potwierdzono ponad 68 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, również więcej niż kiedykolwiek przedtem.

Opublikowany przez brytyjski rząd piątkowy bilans dobowy przynosi informacje o 1325 osobach, które zmarły w związku z zakażeniem koronawirusem. Liczba zgonów jest o 163 wyższa od podanej w czwartek. To trzeci dzień z rzędu i zarazem trzeci przypadek w czasie drugiej fali epidemii, by dobowa liczba zarejestrowanych zgonów przekroczyła tysiąc. Do tej pory najgorszym bilansem był ten z 21 kwietnia, gdy informowano o 1224 zmarłych.