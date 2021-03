Wielka Brytania zrobiła "mały krok ku wolności", ale premier ostrzega

"Mały krok ku wolności"

Zarówno on, jak i towarzyszący mu naczelny lekarz Anglii Chris Whitty i główny doradca naukowy Patrick Vallance podkreślali, że postępy w zwalczaniu koronawirusa i luzowanie restrykcji nie mogą prowadzić do utraty czujności, bo łatwo jest zaprzepaścić to, co zostało osiągnięte. Wskazywali, że większość osób, u których teraz wykrywane jest zakażenie, nie została jeszcze zaszczepiona.